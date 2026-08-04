Gridih News: मारपीट मामले में पांच लोगों पर केस दर्ज
Gridih News: देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगोन्दोदिघी गांव के सुरेश पासवान ने गाली गलौज और हिंसा के आरोप में गांव के बकोरी पासवान सहित पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना 26 जुलाई को अपनी जमीन पर मापी के दौरान हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगोन्दोदिघी गांव निवासी सुरेश पासवान ने देवरी थाना में आवेदन देकर गांव के ही बकोरी पासवान सहित पांच लोगों के विरुद्ध गाली गलौज कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आवेदन में सुरेश पासवान के द्वारा बताया गया है कि छब्बीस जुलाई को अपनी जमीन में मापी करवा रहे थे। इसी क्रम में आरोपियों के द्वारा धमकी देकर मारपीट की गई। दिए गए आवेदन पर देवरी थाना में कांड संख्या 74/26 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देवरी थाना के एसआई रिशु सिन्हा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गयी है।
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