Gridih News: फाउंडेशन ने पीड़ित परिवार को की आर्थिक मदद

Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। समाजसेवा के संकल्प को दोहराते हुए सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ग्राम कपरदारडीह, नावाडीह, पीरटांड़ निवासी स्व. धनेश्वर दास के परिवार की मदद की है। संस्था की ओर से स्व. धनेश्वर दास के निधन पर उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को आर्थिक एवं भावनात्मक मृत्यु सहयोग राशि प्रदान की गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और यह भरोसा दिलाया कि कठिन समय में वे अकेले नहीं हैं। ट्रस्ट का मानना है कि समाज की मजबूती एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े होने से ही संभव है। इस अवसर पर संस्था की स्थानीय कार्यकर्ता ललिता देवी पति राजेंद्र पंडित ने कहा कि फाउंडेशन आगे भी क्षेत्र के असहाय और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।