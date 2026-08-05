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Gridih News: मिर्जागंज में पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज में आयोजित पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन उत्साह और आध्यात्मिकता के साथ हुआ। यज्ञ में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और विश्व शांति की प्रार्थना की। महिला मंडल के सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अंत में श्रद्धालुओं में आध्यात्मिक पुस्तकें वितरित की गईं और भंडारे का आयोजन हुआ।

Gridih News: मिर्जागंज में पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ समापन

Gridih News: ​जमुआ। मंगलवार को जमुआ प्रखंड अंतर्गत मिर्जागंज स्थित सूर्य मंदिर धर्मशाला-2 में आयोजित पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण के साथ संपन्न हो गया। यह जमुआ प्रखंड का 15वां पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ था। ​महायज्ञ के अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में माताएं और बहनें यज्ञ मंडप में एकत्र हुईं। श्रद्धालुओं ने सभी की सद्बुद्धि, उज्ज्वल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए यज्ञ भगवान को भावपूर्ण आहुतियां समर्पित की। अनुष्ठान के दौरान गायत्री मंत्रों की गूंज से आसपास का माहौल भक्तिमय बना रहा। महायज्ञ में विश्व शांति और जनकल्याण की विशेष प्रार्थना की गई। ​महायज्ञ को सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मिर्जागंज महिला मंडल का सराहनीय और उल्लेखनीय योगदान रहा।

यज्ञ को सफल बनाने में संगीता साव, नीलम लोहानी, रेणू देवी, लता देवी, किशुन और शैलेंद्र साव, अजय कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही। महिला मंडल के सदस्यों सहित स्थानीय भाई-बहनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से व्यवस्था का संचालन किया। ​अनुष्ठान के अंत में किशुन जी की ओर से श्रद्धालुओं के बीच आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रसाद स्वरूप वितरण किया गया। इसके उपरांत भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया और इसी के साथ महायज्ञ का समापन हुआ। ​

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