Gridih News: हवन पूजन व पूर्णाहुति के साथ अष्टान्हिका महापर्व का समापन
Gridih News: डुमरी में दिगंबर जैन बीस पंथी कोठी जिनालय में 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं अष्टान्हिका महापर्व का समापन हवन पूजन के साथ हुआ। नौ दिन तक चले इस पर्व में श्रद्धालुओं ने अभिषेक पूजन किया और हवन में आहुति देकर विश्व शांति की कामना की। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय जैन समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
Gridih News: डुमरी। इसरी बाजार स्टेशन रोड स्थित दिगंबर जैन बीस पंथी कोठी जिनालय में आयोजित 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं अष्टान्हिका महापर्व का समापन बुधवार को हवन पूजन व पूर्णाहुति के साथ हो गया। नौ दिनों तक मनाया जाने वाला यह पर्व पर्यूषण के बाद जैन समुदाय का दूसरा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पर्व के आठ दिनों में श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया गया। अर्ध्य चढ़ाकर सिद्धों की आराधना की। समापन पर भक्तों ने हवन में आहुति देकर विश्व शांति एवं सुख समृद्धि की कामना की। सुनील मीना जैन, अशोक अनिता जैन, सोम सुमन जैन, दीपक जैन, दीपा जैन, प्रिंस शोभना जैन ने हवन किया।
इसरी जैन समाज द्वारा आयोजित इस विधान को पंडित वीरेन्द्र जैन शास्त्री, मंजू दीदी व अंजू दीदी ने संगीत की धुनों के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक सम्पन्न कराया। इसरी जैन समाज के अध्यक्ष सोम कुमार जैन, सचिव अशोक कुमार जैन (अधिवक्ता), सुनील कुमार जैन प्रधानाध्यापक पारसनाथ दिगम्बर जैन मध्य विद्यालय, सुबोध कुमार जैन, प्रिय जिनेश जैन, उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील जैन, विवेक जैन, आर्जव जैन, सीमा जैन, मीना जैन, रंजना जैन, रश्मि जैन, सरिता जैन, निशा जैन, सलोनी जैन ने महत्ती भूमिका निभाई। जैन समाज द्वारा वीरेन्द्र शास्त्री, मंजू दीदी, अंजू दीदी, बीस पंथी कोठी के प्रबंधक दीपक जैन सहित उनके सभी सहयोगियों का माला पहनाकर, श्रीफल भेंट कर, शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। आठ दिनों तक पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। इसरी जैसे छोटी जैन समाज में यह विधान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विधान के दरम्यान बाहर से पधारे जैन धर्माम्बलम्बियों का भी आगमन होता रहा।
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