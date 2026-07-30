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Gridih News: महिला ने आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: देवरी प्रखंड के असको पंचायत के डांडीडीह गांव की विधवा शांति देवी कई सालों से पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाने के कारण टूटे घर में रहने को मजबूर हैं। उनके पति का निधन हो चुका है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। पंचायत के समाजसेवी ने उनकी मदद के लिए प्रशासन से संपर्क किया है।

Gridih News: महिला ने आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की

Gridih News: देवरी। देवरी प्रखंड के असको पंचायत अन्तर्गत डांडीडीह गांव की विधवा शांति देवी पति स्व. ननकू यादव को पीएम आवास अथवा अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जिसके कारण महिला को टूटे हुए कच्चा खपरैल मकान में अपने परिवार के साथ रहने के लिए मजबूरी बनी हुई है। इस संबंध में पीड़ित महिला शांति देवी ने बुधवार को बताया कि उनके पति का कई साल पूर्व देहावसान हो गया था। गरीबी के कारण उनका अब कच्चा मकान भी टूटने एवं धंसने लगा है। जिसके कारण बरसात के दिनों में परिवार के सदस्यों को रहन-सहन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बताया कि पंचायत के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन फार्म जमा कर अबुआ आवास अथवा प्रधानमंत्री आवास बनाने की मांग कर चुकी हूं। बावजूद उन्हें अथवा उनके परिवार के किसी सदस्यों को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।पंचायत के समाजसेवी गुड्डू कुमार चौधरी ने बुधवार को देवरी के बीडीओ एवं प्रशासन के वरीय अधिकारियों से उक्त परिवार की परेशानी को देखते हुए आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की।

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