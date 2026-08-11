Gridih News: अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार

Gridih News: बेंगाबाद प्रशासन ने अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया और चालक मौके से फरार हो गया। अधिकारियों ने क्षेत्र में अवैध खनन पर छूट न देने का आश्वासन दिया। अवैध खनन से जिला खनन विभाग को भारी राजस्व क्षति हो रही है।

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की।

बालू ट्रैक्टर की जब्ती बेंगाबाद सीओ सफी आलम और थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह ने सोमवार की सुबह बेंगाबाद-गिरिडीह एनएच पथ पर जामाबाद के पास से बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया। पुलिस को देख चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, सीओ और थाना प्रभारी न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। तभी उन्हें एनएच पर अवैध रूप से बालू ले जाते ट्रैक्टर दिखा। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर को रोका और उसे जब्त कर थाना ले गई। वाहन के खिलाफ जिला खनन विभाग को सूचना दे दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

लगातार कार्रवाई से हड़कंप दो दिन पहले भी सीओ ने बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से एक अन्य बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया था। लगातार हो रही कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध बालू तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ सफी आलम ने कहा कि अवैध खनन पर किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी। नियमों को ताख पर रखकर बालू का अवैध दोहन करनेवालों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जाता है कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा नदी घाट, गेनरो नदी घाट, लुप्पी नदी घाट और फुफंदी, नारोबाद सहित कई अन्य नदी घाटों पर एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। इससे जिला खनन विभाग को राजस्व की भारी क्षति हो रही है।