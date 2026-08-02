Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: पंचायती राज संस्थाएं बेअसर, ब्लॉक में अब भी उमड़ती है भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: जमुआ प्रखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देने की सरकारी कोशिशें विफल हो रही हैं। पंचायत सचिवालयों के नियमित संचालन का अभाव है, जिससे ग्रामीणों को छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय दौड़ना पड़ता है। यह समस्या समय और धन दोनों की बर्बादी का कारण बन रही है। ग्रामीणों ने सचिवालयों के नियमित संचालन की मांग की है।

Gridih News: पंचायती राज संस्थाएं बेअसर, ब्लॉक में अब भी उमड़ती है भीड़

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीणों को सरकारी सुविधाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की सरकारी मंशा जमुआ प्रखंड में पूरी होती नहीं दिख रही है। पंचायत सचिवालयों के नियमित संचालन के अभाव में ग्रामीणों को आज भी छोटे-छोटे काम के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे ब्लॉक में लोगों की भीड़ लगी रहती है और ग्रामीणों का समय व पैसा दोनों बर्बाद होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिवालय नियमित रूप से खुले और पंचायत सचिव, रोजगार सेवक सहित अन्य कर्मी निर्धारित समय पर उपलब्ध रहें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो सकता है।

लेकिन पंचायत सचिवालयों के संचालन और कर्मियों की उपस्थिति की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से व्यवस्था बेपटरी है। इधर, पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की निगरानी भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजनाओं की गुणवत्ता और कार्य प्रगति की नियमित जांच नहीं होने से कई जगह अनियमितता की शिकायतें सामने आती हैं। लोगों ने पंचायत सचिवालयों को नियमित रूप से संचालित कराने, कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamua Gridih News Panchayati Raj अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।