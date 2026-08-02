Gridih News: पंचायती राज संस्थाएं बेअसर, ब्लॉक में अब भी उमड़ती है भीड़
Gridih News: जमुआ प्रखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देने की सरकारी कोशिशें विफल हो रही हैं। पंचायत सचिवालयों के नियमित संचालन का अभाव है, जिससे ग्रामीणों को छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय दौड़ना पड़ता है। यह समस्या समय और धन दोनों की बर्बादी का कारण बन रही है। ग्रामीणों ने सचिवालयों के नियमित संचालन की मांग की है।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीणों को सरकारी सुविधाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की सरकारी मंशा जमुआ प्रखंड में पूरी होती नहीं दिख रही है। पंचायत सचिवालयों के नियमित संचालन के अभाव में ग्रामीणों को आज भी छोटे-छोटे काम के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे ब्लॉक में लोगों की भीड़ लगी रहती है और ग्रामीणों का समय व पैसा दोनों बर्बाद होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिवालय नियमित रूप से खुले और पंचायत सचिव, रोजगार सेवक सहित अन्य कर्मी निर्धारित समय पर उपलब्ध रहें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो सकता है।
लेकिन पंचायत सचिवालयों के संचालन और कर्मियों की उपस्थिति की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से व्यवस्था बेपटरी है। इधर, पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की निगरानी भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजनाओं की गुणवत्ता और कार्य प्रगति की नियमित जांच नहीं होने से कई जगह अनियमितता की शिकायतें सामने आती हैं। लोगों ने पंचायत सचिवालयों को नियमित रूप से संचालित कराने, कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग की मांग की है।
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