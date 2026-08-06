Gridih News: मधुबन: मुख्य मार्ग पर आवारा पशुओं के जमावड़ा से परेशानी

Gridih News: पीरटांड़ के मधुबन मुख्य मार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। सड़क पर आए दिन हादसे होने की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने पशुपालकों से अपने पशुओं को सुरक्षित रखने की अपील की है।

Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। मधुबन मुख्य मार्ग पर इन दिनों आवारा पशुओं का जमावड़ा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

विवरण पारसनाथ पहाड़ की तलहटी से लेकर मधुबन मोड़ तक सड़क के विभिन्न हिस्सों में दिन-रात आवारा पशु बैठे और घूमते नजर आते हैं। सड़क पर अचानक पशुओं के आ जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि मधुबन मुख्य सड़क इन दिनों आवारा पशुओं का अड्डा बन गया है। सड़क पर दिन रात आवारा पशुओं का जमावड़ा रोज सड़क दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। पहाड़ तलहटी से लेकर मधुबन मोड़ तक सड़क पर जगह जगह दिन रात गाय, बछड़ा, कुत्ता जमा रहता है।

सड़क सुरक्षा सड़क पर आवारा पशुओं के कारण आए दिन छोटे-बड़े हादसे होते रहते हैं। खासकर रात के समय अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु वाहन चालकों को आसानी से नजर नहीं आते। अचानक सामने पशु आ जाने पर वाहन चालक संतुलन खो बैठते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार बाइक चालक आवारा पशुओं के कारण दुर्घटना का शिकार भी हो चुका है।

स्थानीय प्रतिक्रिया मधुबन मुख्य मार्ग पारसनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है। दिनभर इस सड़क पर छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही होते रहती है। ऐसे में सड़क पर पशुओं का जमावड़ा यातायात व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन गयी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पशुओं को सड़क से हटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर सड़क पर आ जाते हैं। राहगीरों ने पशुपालकों से सड़क पर घूमने वाले अपने पशुओं की रखने की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि क्षेत्र के पशुपालक अपने पशुओं को खुलेआम सड़क पर छोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने पशुपालक से अपने पशुओं को सुरक्षित घर में रखने का आग्रह किया है ताकि राहगीरों और वाहन चालकों को दुर्घटना के खतरे से राहत मिल सके।