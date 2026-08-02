Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: वन महोत्सव का स्टेज गिरा, बाल-बाल बचे मंत्री सुदिव्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गिरिडीह में नगर वन महोत्सव के दौरान स्टेज गिर गया, जब अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। इस घटना में झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू बाल-बाल बचे, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मंत्री ने घटना को संयोग बताया और पौधरोपण का संदेश दिया। कार्यक्रम कल्याणडीह नगर वन में आयोजित था।

Gridih News: वन महोत्सव का स्टेज गिरा, बाल-बाल बचे मंत्री सुदिव्य

Gridih News: गिरिडीह। नगर वन के भव्य महोत्सव का स्टेज शनिवार को उस वक्त अचानक गिर गया, जब अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू चोटिल होने से बाल-बाल बचे। मंच पर मंत्री के अलावा गिरिडीह महापौर प्रमिला मेहरा, एसपी डॉ. बिमल कुमार, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ व पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी भी मौजूद थे। हालांकि इस हादसे में कोई चोटिल नहीं हुए। थोड़ी देर की अफरा-तफरी के बाद मंत्री सुदिव्य ने फौरन स्थिति को संभाला और अपने सम्बोधन से इस योजना सम्बंधी जानकारी मौजूद लोगों को दी। उन्होंने माना कि यह घटना संयोग था।

ये भी पढ़ें:Gridih News: 28 एकड़ में फैला रॉ गार्डेन ऑक्सीजन से भरपूर होगा: मंत्री

इसके बाद वे महोत्सव पर पौधरोपण कर लोगों को पौधे लगाने का संदेश दिया। इसके पूर्व घटना पर सम्बंधित विभाग कई बार खेद प्रकट भी की। बता दें कि यह कार्यक्रम कल्याणडीह नगर वन में आयोजित था। यहां की 28 एकड़ भूमि पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से उन्होंने नगर वन की आधारशिला रखी।

ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: धूमधाम से मनाया गया वन महोत्सव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।