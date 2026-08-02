Gridih News: वन महोत्सव का स्टेज गिरा, बाल-बाल बचे मंत्री सुदिव्य
Gridih News: गिरिडीह में नगर वन महोत्सव के दौरान स्टेज गिर गया, जब अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। इस घटना में झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू बाल-बाल बचे, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मंत्री ने घटना को संयोग बताया और पौधरोपण का संदेश दिया। कार्यक्रम कल्याणडीह नगर वन में आयोजित था।
Gridih News: गिरिडीह। नगर वन के भव्य महोत्सव का स्टेज शनिवार को उस वक्त अचानक गिर गया, जब अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू चोटिल होने से बाल-बाल बचे। मंच पर मंत्री के अलावा गिरिडीह महापौर प्रमिला मेहरा, एसपी डॉ. बिमल कुमार, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ व पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी भी मौजूद थे। हालांकि इस हादसे में कोई चोटिल नहीं हुए। थोड़ी देर की अफरा-तफरी के बाद मंत्री सुदिव्य ने फौरन स्थिति को संभाला और अपने सम्बोधन से इस योजना सम्बंधी जानकारी मौजूद लोगों को दी। उन्होंने माना कि यह घटना संयोग था।
इसके बाद वे महोत्सव पर पौधरोपण कर लोगों को पौधे लगाने का संदेश दिया। इसके पूर्व घटना पर सम्बंधित विभाग कई बार खेद प्रकट भी की। बता दें कि यह कार्यक्रम कल्याणडीह नगर वन में आयोजित था। यहां की 28 एकड़ भूमि पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से उन्होंने नगर वन की आधारशिला रखी।
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