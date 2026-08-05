Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: एसआईआर को लेकर बीडीओ व बीएलओ की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: झारखंड के धनवार प्रखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। बीडीओ देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सभी बीएलओ की बैठक में योग्य मतदाताओं का सत्यापन और नए मतदाताओं के पंजीकरण की विस्तृत जानकारी दी गई।

Gridih News: एसआईआर को लेकर बीडीओ व बीएलओ की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

Gridih News: राजधनवार। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को धनवार प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सभी बीएलओ की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान किए जानेवाले कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रत्येक घर तक पहुंचकर योग्य मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने बताया कि 5 अगस्त 2026 से नया मतदाता सोशल मीडिया अभियान के साथ दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत 8 एवं 9 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर पहला विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम सुधार, स्थानांतरण एवं अन्य दावे-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को ग्रामसभा के माध्यम से प्रारूप मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 22 एवं 23 अगस्त को मतदान केंद्रों पर दूसरा विशेष शिविर लगाया जाएगा, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाता भी अपना आवेदन जमा कर सकें。

ये भी पढ़ें:Kodarma News: आज मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, चार सितंबर तक दर्ज होंगे दावा-आपत्ति : उपायुक्त

बैठक की विस्तृत जानकारी

बैठक में बीएलओ को बताया गया कि 25 अगस्त से 4 सितंबर तक घर-घर जाकर होम टू रोल सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो या उसने फॉर्म-6 जमा किया हो। यदि कोई मतदाता अपने वास्तविक मतदान केंद्र की बजाय किसी अन्य केंद्र पर पंजीकृत है, तो उसका स्थानांतरण फॉर्म-8 के माध्यम से कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां नामांकित परिवार के सदस्य झारखंड में भी नामांकन कराने के लिए फॉर्म-8 एवं घोषणा-पत्र जमा कर सकेंगे। साथ ही 4 सितंबर तक सभी परिवारों के घरों पर परिवार एक साथ स्टिकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ये भी पढ़ें:Deogarh News: ड्राफ्ट मतदाता सूची व हटाए गए नामों की सूची कराई गई उपलब्ध

सम्पूर्ण निर्देश

बैठक के अंत में बीडीओ देवेंद्र कुमार ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता से संपर्क स्थापित कर समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूर्ण करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ?
यह कार्यक्रम मंगलवार को धनवार प्रखंड सभागार में आयोजित किया गया।
ये भी पढ़ें:एसआईआर-2026 : प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Gridih News Voter List अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।