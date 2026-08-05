Gridih News: एसआईआर को लेकर बीडीओ व बीएलओ की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

Gridih News: झारखंड के धनवार प्रखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। बीडीओ देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सभी बीएलओ की बैठक में योग्य मतदाताओं का सत्यापन और नए मतदाताओं के पंजीकरण की विस्तृत जानकारी दी गई।

Gridih News: राजधनवार। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को धनवार प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सभी बीएलओ की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान किए जानेवाले कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रत्येक घर तक पहुंचकर योग्य मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने बताया कि 5 अगस्त 2026 से नया मतदाता सोशल मीडिया अभियान के साथ दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत 8 एवं 9 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर पहला विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम सुधार, स्थानांतरण एवं अन्य दावे-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को ग्रामसभा के माध्यम से प्रारूप मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 22 एवं 23 अगस्त को मतदान केंद्रों पर दूसरा विशेष शिविर लगाया जाएगा, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाता भी अपना आवेदन जमा कर सकें。

बैठक की विस्तृत जानकारी बैठक में बीएलओ को बताया गया कि 25 अगस्त से 4 सितंबर तक घर-घर जाकर होम टू रोल सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो या उसने फॉर्म-6 जमा किया हो। यदि कोई मतदाता अपने वास्तविक मतदान केंद्र की बजाय किसी अन्य केंद्र पर पंजीकृत है, तो उसका स्थानांतरण फॉर्म-8 के माध्यम से कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां नामांकित परिवार के सदस्य झारखंड में भी नामांकन कराने के लिए फॉर्म-8 एवं घोषणा-पत्र जमा कर सकेंगे। साथ ही 4 सितंबर तक सभी परिवारों के घरों पर परिवार एक साथ स्टिकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सम्पूर्ण निर्देश बैठक के अंत में बीडीओ देवेंद्र कुमार ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता से संपर्क स्थापित कर समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूर्ण करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।