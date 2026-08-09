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Gridih News: 2586 केंद्रों पर लगा विशेष शिविर, एसआइआर के लिए उमड़े मतदाता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: 22 व 23 को द्वितीय विशेष शिविर चले इस शिविर में बड़ी संख्या में मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र पहुंचे। मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया गया तथा भ

Gridih News: 2586 केंद्रों पर लगा विशेष शिविर, एसआइआर के लिए उमड़े मतदाता

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत शहर सहित जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार को विशेष शिविर लगा। यह शिविर 09 अगस्त को भी इन्हीं मतदान केन्द्रों पर लगेगा।

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शिविर का विवरण

शनिवार सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चले इस शिविर में बड़ी संख्या में मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र पहुंचे। मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया गया तथा भरे प्रपत्र भी जमा लिए गए। सम्बंधित बीएलओ ने ऐसे मतदाताओं को फॉर्म दिया, जिन्हें प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद फॉर्म भर चुके मतदाताओं से प्रपत्र लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान बीएलओ ने मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी भी दी और उनकी शंकाओं को दूर किया। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव की मानें तो 09 अगस्त को भी कैंप है। इसके बाद 22 व 23 अगस्त को द्वितीय विशेष शिविर मतदान केन्द्रों पर आयोजित होंगे, वहीं 15 अगस्त को सभी पंचायत भवनों में ग्राम सभा आयोजित होगी। 25 अगस्त से 04 सितंबर तक होम-टू-रोल वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहें। सूची का अंतिम प्रकाशन 07 अक्टूबर को होगा।

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फॉर्म-6 से नाम दर्ज

जानकारी दी गई कि विशेष शिविर में ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा-पत्र भर सकते हैं। बताया कि आयोग के कार्यक्रम से 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 05 अगस्त से 03 अक्टूबर तक इनका विधिसम्मत निष्पादन एवं सुनवाई की जाएगी। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है अथवा कोई त्रुटि है, तो वह निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। 05 अगस्त को 2586 मतदान केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडीएफ सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

मतदान केन्द्रों की सूची

विसवार इतने मतदान केन्द्रविस मतदान केन्द्रधनवार 471बगोदर 479जमुआ 448गांडेय 406गिरिडीह 385डुमरी 397शहर 185

विस वार कितने मतदाताविस मतदाताधनवार 378609बगोदर 396218जमुआ 367611गांडेय 329583गिरिडीह 318243डुमरी 322306

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विशेष शिविर में कौन भाग ले सकता है?
विशेष शिविर में ऐसे पात्र भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।
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