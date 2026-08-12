Gridih News: धोथो पंचायत सचिवालय में लगा विशेष शिविर
Gridih News: जमुआ प्रखंड के धोथो पंचायत सचिवालय में उपायुक्त के निर्देश पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 300 से अधिक आवेदन किए। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन मिले। मुखिया ने शीघ्र कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
Gridih News: रेम्बा, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड के धोथो पंचायत सचिवालय में मंगलवार को उपायुक्त के निर्देशानुसार विशेष शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित विशेष शिविर में बुनियादी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की भीड़ उमड पड़ी। उक्त अवसर पर जाति, आय तथा आवासीय के लिए 300 से अधिक आवेदन आए वहीं जन्म प्रमाण पत्र के लिए 30 लोगों ने आवेदन किया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए साथ आवेदन आए। उक्त अवसर पर मुखिया रैबुन खातून ने ग्रामीणों से कहा कि इस महत्वपूर्ण शिविर का लाभ मिलेगा। उपस्थित पदाधिकारी से मुखिया ने उक्त कार्य को अविलंब पूर्ण करने तथा ग्रामीणों को प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की बात कही।
उक्त अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तकीम अंसारी पंसस इजराइल अंसारी, फिरोज हक, वार्ड सदस्य खुशबू खातून, पीर मोहम्मद अंसारी, ग्रामीण जुमराती मियां, सब्बान अंसारी, नूर मोहम्मद, शमसुद्दीन सरफराज अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे।
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