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Gridih News: सूक्ष्म सिंचाई योजना के 3 सोलर प्लेट की हुई चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद के परसन गांव में किसानों के लिए लगाए गए सोलर प्लेटों की चोरी की घटना फिर से हुई है। चोरों ने सोमवार रात 3 सोलर प्लेट चुरा लिए, जो सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लगे थे। इससे किसानों की सिंचाई सुविधाएँ प्रभावित हो रही हैं और ग्रामीण पुलिस से कार्रवाई की अपील कर रहे हैं।

Gridih News: सूक्ष्म सिंचाई योजना के 3 सोलर प्लेट की हुई चोरी

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के परसन गांव में किसानों के लिए लगाए गए सोलर प्लेटों पर चोरों की नजर लगातार बनी हुई है। बदमाशों ने सोमवार की रात सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लगे 3 सोलर प्लेट चुरा लिए। एक महीने के भीतर यह दूसरी चोरी की घटना है। ग्रामीणों के अनुसार जे.एस.एल.पी.एस के तहत वर्ष 2022 में परसन गांव में किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए खेत के पास 14 सोलर प्लेट लगाए गए थे। इन प्लेटों से दर्जनों किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधा मिल रही थी। सोमवार रात चोरों ने फिर से हाथ साफ किया और 3 सोलर प्लेट उखाड़ कर ले गए।

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सुबह ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली। चोरी की इस घटना से लोग मायूस हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब एक माह पहले भी इसी जगह से 2 सोलर प्लेट चोरी हुए थे। उस समय भी बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर सूचना दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से चोरों का मनोबल बढ़ गया। इस संबंध में ग्राम संगठन की नीलम वर्मा ने मंगलवार को बेंगाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर दोबारा चोरी की सूचना दी है। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरी से सूक्ष्म सिंचाई योजना बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि सोलर प्लेट के जरिए उन्हें समय पर पानी मिल जाता था, जिससे खेती में काफी सहूलियत थी। अब प्लेट चोरी होने से फसल की सिंचाई बाधित हो रही है।

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