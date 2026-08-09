Gridih News: एसआईटी के बीबीए-बीसीए छात्रों ने परीक्षा में मारी बाजी
Gridih News: सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीबीए और बीसीए छात्रों ने विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बीबीए में शिवम कुमार गुप्ता शीर्ष पर रहे, जबकि बीसीए में सागर कुमार ने सर्वश्रेष्ठ एसजीपीए (9.00) हासिल किया। निदेशक ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और मेहनत की महत्ता पर जोर दिया।
Gridih News: एसआईटी के बीबीए-बीसीए छात्रों ने परीक्षा में मारी बाजी गिरिडीह, प्रतिनिधि। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एसआईटी) गिरिडीह के बीबीए एवं बीसीए विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता साबित की है। परिणामों से संस्थान में हर्ष का माहौल है।बीबीए सत्र 2023-2026 में शिवम कुमार गुप्ता ने 8.50 एसजीपीए के साथ प्रथम, गौसिया परवीन ने 8.33 एसजीपीए के साथ द्वितीय और नंदनी सिंह ने 8.17 एसजीपीए के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। बीए सत्र 2024-2027 में यासमीन परवीन 8.64 एसजीपीए के साथ प्रथम, मनीषा कुमारी 8.55 एसजीपीए के साथ द्वितीय और शिवम कुमार यादव 8.05 एसजीपीए के साथ तृतीय रहे।
बीसीए सत्र 2024-2027 में मानसी राज 8.05 एसजीपीए के साथ प्रथम, श्रेयांशी गुप्ता 7.77 एसजीपीए के साथ द्वितीय और सौरव सिंह 7.64 एसजीपीए के साथ तृतीय स्थान पर रहें। बीसीए सत्र 2025-2028 में सागर कुमार ने 9.00 एसजीपीए के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम, कोमल कुमारी 8.87 एसजीपीए के साथ द्वितीय और करिश्मा कुमारी ने 8.52 एसजीपीए के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर निदेशक डॉ. विजय सिंह ने सफल विद्यार्थियों को सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। प्राचार्य एवं शिक्षकों ने भी छात्रों को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि सुभाष इंस्टीट्यूट क्षेत्र का पहला बी टेक कॉलेज है। आधुनिक प्रयोगशालाओं और उद्योगोन्मुख शिक्षा के कारण विश्वविद्यालय परीक्षाओं में संस्थान के छात्रों का प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।