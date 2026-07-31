Gridih News: कांवरियों के स्वागत को जमुआ का लोटस टेंपल तैयार
Gridih News: जमुआ प्रखंड का जलीय सूर्य मंदिर श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों का प्रमुख पड़ाव है। यहां बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई है, जिसमें चिकित्सा, भोजन और ठहरने की व्यवस्था शामिल है। मंदिर को सजाने के लिए रंग-बिरंगी लाइटें और फूलों का उपयोग किया जा रहा है।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला को लेकर जमुआ प्रखंड का जलीय सूर्य मंदिर जगन्नाथडीह-मिर्जागंज में बाबा धाम जानेवाले शिवभक्त कांवरियों का पड़ाव है। इस अवसर पर सुल्तानगंज तथा देवघर जानेवाले कांवरिए यहां रुकते हैं और बोल बम के नारों की गूंज यहां सुनाई पड़ती है। बाबाधाम जाने के दौरान जलीय सूर्य मंदिर रास्ते में पड़ता है। वैसे सालोंभर यहां श्रद्धालु भक्तों का आना-जाना लगा रहता है।
विशेष तैयारी
जलीय सूर्य मंदिर समिति की ओर से यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस वर्ष भी श्रावण को लेकर यहां विशेष तैयारी है। कांवरियों के उत्साहवर्द्धन और थकान दूर करने को लेकर यहां अध्यात्मिक माहौल में गीत-संगीत और प्रवचन, ठहरने को विशाल धर्मशाला, निःशुल्क मेडिकल व्यवस्था, शुद्ध जल, प्रसाद से लेकर रुट चार्ट, सुझाव, सुरक्षा इत्यादि की माकुल व्यवस्था यहां की जाती है। इस अवसर पर रंग-बिरंगे आधुनिक लाईटों, फूलों और लड़ियों से मंदिर की विशेष साज-सज्जा भी की जा रही है।
सामाजिक सहयोग
जलीय सूर्य मंदिर के अगल-बगल मेला जैसा नजारा रहता है। जमुआ प्रखंड के चकमंजो ग्राम निवासी मुकेश सिंह का प्रवचन एक माह पूर्णिमा तक चलेगा। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में तैयारी अंतिम चरम पर है। बैठक में ट्रैफिकिंग व्यवस्था, मंदिर की साज सज्जा आदि को लेकर विचार विमर्श हुआ है। समिति के अलावा आसपास के लोग भी इसमें सहयोग रहता है। जलीय सूर्यमंदिर समिति के अध्यक्ष सदानंद साव, सचिव उमेश लाल साव, कोषाध्यक्ष बिजय कुमार वर्मा, व्यवस्थापक लक्ष्मण राम, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बिजय चौरसिया, मुखिया रंजीत राम, पुजारी संतोष पाण्डेय, पंकज पाण्डेय, राम लखन वर्मा, चुरामन राम, रामस्वरूप साव, सुबोध साव, बिजय राम गुप्ता, शंकर राम, बसंत राम, प्रिंस दाराद, लक्ष्मण राय, पंकज मिश्रा, प्रेमदीप राय, मिस्टर समेत कई अन्य लोगों की मुख्य भूमिका रहती हैं।
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