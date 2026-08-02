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Gridih News: शिबू की पहली पुण्यतिथि की तैयारियों पर झामुमो की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद में 04 अगस्त को शिबू सोरेन की पहली पुण्य तिथि मनाई जाएगी। इस अवसर पर झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष नुनूराम किस्कू ने चर्चाएँ कीं। गुरु जी की पुण्य तिथि पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

Gridih News: शिबू की पहली पुण्यतिथि की तैयारियों पर झामुमो की बैठक

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। गिरिडीह बस स्टैंड के पास 04 अगस्त को शिबू सोरेन की पहली पुण्य तिथि मनाई जएगी। इस मौके पर आयोजित होनेवाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को बेंगाबाद के धुमाडीह में झामुमो प्रखंड कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई। झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष नुनूराम किस्कू ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। गुरु जी की पुण्य तिथि पर अधिक से अधिक की संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान झामुमो प्रखण्ड कमेटी से जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह, खुर्शीद अनवर हादी सचिव, किशुन सोरेन, मंजू मरांडी, नीलकंठ मंडल, शिबू मुर्मू, वाहिद खान, सुरेन्द्र सोरेन, चन्द्रकांत मंडल, बिन्दुलाल मराण्डी, थोमस मराण्डी, राजेन्द्र पंडित, राजेश किस्कू, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, नरेश पाण्डेय, जानकी दास, द्वारिका रजक, मो सागीर, शमशेर आलम, मो इमरान सहित कई अन्य लोग शामिल थे।

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