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Gridih News: आज शिबू सोरेन चौक का नामांकरण, मंत्री सुदिव्य होंगे मुख्य अतिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह, के दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 जुलाई को धूमधाम से मनाई जाएगी। शिबू सोरेन चौक का नामांकरण होगा। फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी होगा जिसमें जिले की चार प्रमुख टीमों का भाग लेना तय है। मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि रहेंगे।

Gridih News: आज शिबू सोरेन चौक का नामांकरण, मंत्री सुदिव्य होंगे मुख्य अतिथि

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि चार जुलाई को जिला झामुमो धूमधाम से मनाएगी। शहर के बस स्टैंड में शिबू सोरेन चौक का नामांकरण होगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार को जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्थल पर पहुंचकर इसकी अंतिम तैयारी की जानकारी ली। कहा कि कार्यक्रम में झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि रहेंगे। उन्होंने केन्द्र से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसमें भाग लेने की अपील की है। पुण्यतिथि पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन

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फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन

शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर शहर के झंडा मैदान में दिशोम गुरू शिबू सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिशोम गुरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना, फुटबॉल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। कहा कि इसमें भी मुख्य अतिथि मंत्री सुदिव्य कुमार होंगे।

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जिले की प्रमुख फुटबॉल टीमें

बता दें कि टूर्नामेंट में जिले की चार प्रमुख फुटबॉल टीमों ने भाग लिया है। इसमें स्टार क्लब गांडेय, ताज स्पोर्टिंग क्लब सिकदारडीह, फूलो झानो क्लब गिरिडीह और लोकल बॉय बेंगाबाद है। आयोजन को सफल बनाने में झारखंड युवा मोर्चा जुटी है। मोर्चा के जिलाध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन, जिला सह सचिव दिलीप रजक, संगठन सचिव मेहताब मिर्जा, प्रखंड सचिव सरफुद्दीन अंसारी, सचिव फरदीन इम्तियाज अहमद, योगेंद्र सिंह आदि हैं।

सामान्य प्रश्न

शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कब मनाई जाएगी?
शिबू सोरेन की पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाई जाएगी।
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