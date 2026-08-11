Gridih News: तैलिक साहू सभा का कांवड़िया सेवा शिविर शुरू
Gridih News: गिरिडीह में तैलिक साहू सभा के तहत कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। जिला अध्यक्ष बालगोविंद साहू और महासचिव धर्म प्रकाश ने यह शिविर शुरू किया। सावन माह में कांवड़ियों की सेवा के लिए विश्राम, पेयजल एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के तत्वावधान में साहू समाज भवन परिसर में कांवड़िया सेवा शिविर का विधिवत उद्घाटन सोमवार को किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला अध्यक्ष बालगोविंद साहू एवं महासचिव धर्म प्रकाश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने श्रद्धालु कांवड़ियों की सेवा-सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अध्यक्ष बालगोविंद साहू ने कहा कि समाज हमेशा सेवा कार्यों में आगे रहता है। इसी कड़ी में सावन माह में कांवड़ियों की सुविधा के लिए यह शिविर लगाया गया है। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा स्लोगन है जरूरत के मुताबिक सेवा कार्य।
सावन में कांवड़ियों की सेवा की जरूरत थी, इसलिए यह पहल की गई। शिविर में कांवड़ियों के लिए विश्राम, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, अरुण कुमार साव, प्रदीप कुमार साव, शिव कुमार गुप्ता, अभय सहा, मनीष गुप्ता, जयकिशन, नीरज साहा, विकास साव, श्याम सुन्दर गुप्ता, उज्ज्वल साव सहित तैलिक साहू सभा के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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