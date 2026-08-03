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Gridih News: गिरिडीह में सेपक टेकरा अस्मिता लीग संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में सेपक टेकरा की अस्मिता लीग का आयोजन किया गया। इसमें 130 बालिकाओं ने भाग लिया और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। झारखंड सेपक टेकरा संघ के महासचिव ने गिरिडीह में सीनियर स्टेट प्रतियोगिता की घोषणा की। स्थानीय नेताओं ने खेल को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया।

Gridih News: गिरिडीह में सेपक टेकरा अस्मिता लीग संपन्न

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में रविवार को सेपक टेकरा की अस्मिता लीग का आयोजन बालिकाओं के बीच किया गया। इस लीग में गिरिडीह जिले से 130 प्रतिभागियों ने भाग लेकर खेल कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सेपक टेकरा संघ के महासचिव शिवेंद्र दुबे और सुमित गोसाईं उपस्थित थे। अतिथियों में महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष दिनेश यादव, झामुमो महानगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, कुश्ती संघ के युगल किशोर, उसू संघ के अमित स्वर्णकार, हरलाडीह प्लस 2 स्कूल के प्रिंसिपल सफदर अली, पूर्व फुटबॉलर मुमताज अंसारी, सिमरन, साहिल एवं सद्दाम हुसैन शामिल थे।

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सभी अतिथियों ने गिरिडीह जिले में सेपक टेकरा खेल को बढ़ावा देने के लिए इंडोर स्टेडियम उपलब्ध कराने और जिला के खिलाड़ियों को भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। झारखंड सेपक टेकरा के महासचिव ने गिरिडीह में सीनियर स्टेट सेपक टेकरा प्रतियोगिता करवाने की भी घोषणा की। इस लीग को सफल बनाने में संघ के अध्यक्ष राजीव रंजन, सचिव नुरुल हुदा, उपाध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा, राजेश सिन्हा, शबाना परवीन, कोच अली राजा, सद्दाब, मुमताज, हर्ष केसरी आदि ने रेफरी की भूमिका निभाई और आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

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