Gridih News: एसओई शहरपुरा का पचास फुट बॉन्ड्रीवाल धराशायी

Gridih News: सियाटांड़, प्रतिनिधि। जमुआ अंचल-2 के एसओई उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय शहरपुरा के कैंपस का लगभग पचास फुट हिस्सा अत्यधिक बारिश व मिट्टी कटाव के कारण धरासाई हो गया है।‌ वहीं उक्त स्थान पर दोनों ओर के दीवार में भी दरार आ गई है। इसे स्कूल की सुरक्षा में बड़ा सेंध माना जा रहा है। एक लंबे अरसे के बाद एक वर्ष पूर्व विद्यालय को अपना बॉन्ड्रीवाल नसीब हुआ था और बच्चे व शिक्षक काफी सहज महसूस कर रहे थे; परंतु अब उनकी वह सहजता पुनः असहजता में परिवर्तित हो गई है।

बोर्डिंग वर्क की स्थिति

बताते चलें कि अभी उक्त कैंपस के अंदर करोड़ों की लागत से विद्यालय भवन बन रहा है, जहां निर्माण की कई वस्तुएं इधर-उधर बिखरा रहता है। अब कैंपस का दीवार ढह जाने से उनकी सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि विद्यालय कैंपस अब पशुओं का चारागाह बन जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि दीवार ढहाने में संबंधित खेत के वह किसान जिम्मेदार है जिनके खेत में दीवार गिरा है। उक्त किसान ने दीवार से सटा कर धान-रोपाई के वक्त मिट्टी हटा दी फलस्वरूप दीवार गिर गया। हालांकि आरोपी किसान को भी इस हादसे से काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने पदाधिकारियों से ढहे दीवार की मरम्मत की मांग की है ताकि विद्यालय की निजता व सुरक्षा बनी रहे।