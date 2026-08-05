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Gridih News: उप्रावि में छह माह से चापाकल खराब, एमडीएम प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद के गोलगो पंचायत स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पिछले 6 महीने से चापाकल खराब है। इससे स्कूली बच्चों को पेयजल का संकट उठाना पड़ रहा है। स्कूल के शिक्षक और स्थानीय लोग इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव मिड-डे मील और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

Gridih News: उप्रावि में छह माह से चापाकल खराब, एमडीएम प्रभावित

Gridih News: बेंगाबाद। गोलगो पंचायत के गंगटी हरिजन टोला स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पिछले 6 महीने से चापाकल खराब पड़ा है। चापाकल बंद होने से स्कूली बच्चों के सामने पेयजल का संकट गहरा गया है। गर्मी और उमस के बीच बच्चों को पीने का पानी दूर से लाना पड़ रहा है। विद्यालय में चापाकल खराब होने का सबसे ज्यादा असर मिड-डे मील पर पड़ा है। रसोइयों को भोजन बनाने के लिए पानी की व्यवस्था करने में भारी परेशानी हो रही है। पीने के पानी से लेकर खाना बनाने तक के लिए बाहर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे खाना समय पर नहीं बन पा रहा है।

स्थानीय लोग भी इसी चापाकल का पानी पीते हैं। बरसात के मौसम में गांव के लोगों की निर्भरता पूरी तरह इसी चापाकल पर है। ऐसे में चापाकल बंद होने से ग्रामीण भी परेशान हैं। स्कूल के शिक्षक सह विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव भीखन रविदास ने बताया कि समस्या को लेकर उन्होंने बेंगाबाद बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू, बीआरसी कार्यालय और पीएचईडी विभाग के जेई राज आनंद को लिखित आवेदन दे दिया है। फोन पर भी कई बार जानकारी दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भीखन रविदास ने कहा कि इससे पहले उन्होंने अपने निजी खर्च से चापाकल की मरम्मत कराई थी। कुछ दिन तक चला, फिर वापस खराब हो गया। मंगलवार को दोपहर 2:45 बजे पीएचईडी विभाग के जेई राज आनंद से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। शिक्षक और ग्रामीणों ने विभाग से अविलंब चापाकल की मरम्मत कराकर पानी की समस्या दूर करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बच्चों की पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा।

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