Gridih News: विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी के कई सरकारी विद्यालयों में सोमवार को आमसभा का आयोजन कर स्कूल प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमडीहाबागी में पर्यवेक्षक अविनाश सिन्हा व प्रधानाध्यापक शालिग्राम राय की अगुवाई में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। जिसमे मनीष चौधरी को अध्यक्ष, अनिता देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। प्राथमिक विद्यालय पतालडीह में पर्यवेक्षक किशुन साव व प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार की उपस्थिति में इदरीश अंसारी को अध्यक्ष व मंजू देवी को उपाध्यक्ष को चुना गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरियाडीह में पर्यवेक्षक आकाश राज व प्रधानाध्यापक मुंशी टुडू की उपस्थिति में विजय हाजरा को अध्यक्ष व मुफिदा खातून को उपाध्यक्ष, मध्य विद्यालय माधोपुर में पर्यवेक्षक कैलाश राय, प्रधानध्यापक प्रभु नारायण ठाकुर की उपस्थित में रविंद्र चौधरी अध्यक्ष, आरती दास को उपाध्यक्ष, मध्य विद्यालय नायकडीह में पर्यवेक्षक संजय देव प्रधानाध्यापक तेजनारायण यादव के नेतृत्व में रेखा देवी को अध्यक्ष व निर्मला देवी को उपाध्यक्ष, प्राथमिक विद्यालय तिवारीडीह में पर्यवेक्षक अवधेश राय के नेतृत्व में अध्यक्ष रुपेश तिवारी एवं मालती देवी को उपाध्यक्ष चुना गया।