Gridih News: प्रबंधन समिति का हुआ गठन
Gridih News: गांडेय प्रखंड के प्लस टू प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर में पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हुआ। तनुजा देवी को अध्यक्ष और किरण कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव गौरव कुमार और अन्य शिक्षक भी शामिल रहे।
Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के प्लस टू प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा की अध्यक्षता और पर्यवेक्षक किशोर कुमार की निगरानी में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। ग्रामीणों की सर्वसम्मति से तनुजा देवी को अध्यक्ष और किरण कुमारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव गौरव कुमार सहित अन्य शिक्षक और शिक्षिका उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।