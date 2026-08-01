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Gridih News: प्रबंधन समिति का हुआ गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांडेय प्रखंड के प्लस टू प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर में पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हुआ। तनुजा देवी को अध्यक्ष और किरण कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव गौरव कुमार और अन्य शिक्षक भी शामिल रहे।

Gridih News: प्रबंधन समिति का हुआ गठन

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के प्लस टू प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा की अध्यक्षता और पर्यवेक्षक किशोर कुमार की निगरानी में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। ग्रामीणों की सर्वसम्मति से तनुजा देवी को अध्यक्ष और किरण कुमारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव गौरव कुमार सहित अन्य शिक्षक और शिक्षिका उपस्थित थे।

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