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Gridih News: झंडोत्तोलन के लिए समय सारिणी तय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: डुमरी अनुमंडल कार्यालय ने स्वतंत्रता दिवस के झंडोत्तोलन का कार्यक्रम तय किया है। विभिन्न कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में ध्वजारोहण के समय निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार झंडा सुबह 8:45 बजे से लेकर 10:45 बजे तक विभिन्न स्थानों पर फहराया जाएगा।

Gridih News: झंडोत्तोलन के लिए समय सारिणी तय

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। अनुमंडल कार्यालय द्वारा विभिन्न कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस के झंडोत्तोलन के लिए समय सारिणी तय कर दी गई है। तय समय सारिणी के अनुसार अनुमंडल गोपनीय कार्यालय में 8: 45 बजे, अनुमंडल कार्यालय में 9 बजे, प्रखंड कार्यालय में 9:10 बजे, डुमरी थाना में 9:20 बजे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 9:30 बजे, रेफरल अस्पताल में 9:40 बजे, अवर निबंधन कार्यालय में 9:50 बजे, लघु सिंचाई कार्यालय में 10:00 बजे, एसएसकेबी उच्च विद्यालय में 10:10 बजे, बेसिक स्कूल में 10:20 बजे, कोनार नहर प्रमंडल 10:25 बजे, निमियाघाट थाना में 10:45 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा।

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