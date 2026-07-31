Gridih News: देवपहाड़ी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ सावन महोत्सव शुरू
Gridih News: देवरी के प्राचीन शिव मंदिर देवपहाड़ी में सावन महोत्सव की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। स्वामी गोरवानन्द जी महाराज के नेतृत्व में पूरे महीने प्रतिदिन रुद्राभिषेक पूजा की जाएगी। सावन मास भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है।
Gridih News: देवरी। देवरी के अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर देवपहाड़ी में गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना कर एक महीने तक चलनेवाले सावन महोत्सव शुरू हो गया। शिव मंदिर के मठाधीश स्वामी गोरवानन्द जी महाराज के नेतृत्व में पूरे सावन मास में प्रतिदिन प्रातः काल एवं सायंकाल में भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से रुद्राभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मठाधीश स्वामी गोरवानन्द जी महाराज ने गुरुवार को बताया कि सावन मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे महीने तक प्रतिदिन सुबह और शाम में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है।
साथ ही सावन के प्रत्येक सोमवारी को भगवान भोलेनाथ का बेलपत्रों से सहस्त्रार्चन (सहस्त्र बेलपत्र अर्पण) किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सावन महोत्सव का उद्देश्य लोगों में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना तथा सनातन परंपराओं को सशक्त बनाना है। शिव मठ में प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण बन गया है। मौके पर आचार्य अमितोष द्विवेदी, शौरभ तिवारी, रोहित पांडेय, पीयूष पांडेय आदि लोग मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं।
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