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Gridih News: भक्ति जागरण के साथ संपन्न हुआ साईं मंदिर का गुरु पूर्णिमा महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर स्थित साईं मंदिर के पांच दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का बुधवार रात भक्ति जागरण के साथ समापन हुआ। उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने किया। कार्यक्रम में आनंद ग्रुप के कलाकारों ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जबकि भक्त रातभर झूमते रहे। हर वर्ष यह महोत्सव देश के कई राज्यों से भक्तों को आकर्षित करता है।

भक्ति जागरण के साथ संपन्न हुआ साईं मंदिर का गुरु पूर्णिमा महोत्सव
भक्ति जागरण के साथ संपन्न हुआ साईं मंदिर का गुरु पूर्णिमा महोत्सव

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर स्थित साईं मंदिर में आयोजित पांच दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का बुधवार रात में आयोजित भक्ति जागरण के साथ समापन हो गया। जागरण का उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने किया।उन्होंने कहा कि जीवन में गीत-संगीत भी जरूरी है। भक्ति गीत-संगीत हमें बहुत कुछ सिखाती है और उसे जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर स्थानीय आनंद ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए। आनंद पांडेय एवं उनकी टीम के संगीतमय भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। दर्शक दीर्घा में बैठे भक्त भक्ति रस में डूबे नजर आए।

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कार्यक्रम में मंदिर के संस्थापक दशरथ बाबा साईं, वीरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि साईं मंदिर की वर्षगांठ पर प्रत्येक वर्ष 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें देश के कई राज्यों से साईं भक्त पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। इस बार 25 से 29 जुलाई तक महोत्सव मनाया गया।

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