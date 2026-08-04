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Gridih News: झारो नदी तट पर पत्थरों के बीच खुद प्रकट हुए थे भोलेनाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: झारो नदी जमुआ प्रखंड के समीप एक धार्मिक स्थल है, जहाँ प्राचीन शिवालय और स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। यहां पानी का निरंतर प्रवाह एक चमत्कार माना जाता है। सावन माह में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इस स्थल का महत्व और विकास की आवश्यकता सरकार की ओर से महसूस की जाती है।

झारो नदी तट पर पत्थरों के बीच खुद प्रकट हुए थे भोलेनाथ
झारो नदी तट पर पत्थरों के बीच खुद प्रकट हुए थे भोलेनाथ

Gridih News: जमुआ। जमुआ प्रखंड मुख्यालय से महज आठ किलोमीटर दूर प्रखंड के पूर्वी छोर कुरूमटांड गांव के समीप स्थित झारो नदी एक प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है। झारो नदी तट पर एक प्राचीन शिवालय स्थित है। वहीं प्राकृतिक रूप से शिवलिंग उभरा हुआ था। जहां पौराणिक काल से पूजा की जाती रही है। जहां पानी की धरा कल-कल बहती रहती हैं। यह नदी काले पत्थरों के बीच बारहमासी जलप्रवाह प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग और सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों और छितराए बड़े-बड़े शिलाखंड मानो किसी तपस्वी की बाट जोह रहा हो। सावन मास में यहां अलग नजारा देखने को मिलता हैं।

आसपास के गांवों के लोग सुल्तानगंज जाने के पूर्व यहां माथा टेककर प्रस्थान करते हैं।

मंदिर का महत्व:

इस मंदिर में पूजित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है। इस नदी का कोई बड़ा पारंपरिक जल स्रोत नहीं है, फिर भी काले पत्थरों की चट्टानों के बीच साल भर पानी का निरंतर बहना लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के जल स्रोत के पास एक प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ स्वयंभू शिवलिंग है। जहां प्राचीन काल से पूजा होते आ रही है। यहां बाबा के समक्ष हाजिरी लगाकर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं। बाबा उनके दुखों को हरते हुए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सालों भर बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता हैं।

मंदिर की विशेषता:

करीब त्रिशत वर्ष पुराना यह शिव मंदिर आस्था व श्रद्धा का अद्भुत केंद्र हैं। बताया जाता है कि अट्ठारह सौ के आसपास बिहार से आए दो ब्राह्मण भाइयों में से मुक्तानंद नाथ ने सर्वप्रथम यहां अपना उपासना स्थल बनाया। जबकि दूसरा भाई बदडीहा ठाकुरद्वारा दान में प्राप्त भूमि से अपना जीवका पार्जन करने लगे। उनके वंशजों ने बताया कि मुक्तानंद नाथ आजीव ब्रह्मचर्य का पालन किए। वह शिंहवासिनी के उपासक थे। उनके भाई के वंशज में से किशोर गोस्वामी, ठाकुर नंद गोस्वामी, कुंजबिहारी वगैरह ने भी झारो नदी को उपासना स्थल बनाया। जबकि शिव भक्तों का अटूट आस्था का महीना सावन में यह श्रद्धालुओं का संगम बन जाता है।

मंदिर का निर्माण:

वर्ष 1962 में लताकी गांव के रहने वाले अधिवक्ता अर्जुन प्रसाद सिन्हा ने अपनी पत्नी अनार देवी की स्मृति में यहां एक शिवालय बनवाया था। कालांतर में जगन्नाथडीह-मिर्जागंज निवासी जगदीश प्रसाद साहू ने बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित कर हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। वहां पर राधा कृष्ण का एक मंदिर भी बनाया गया है। वही मंदिर परिसर में दो मंजिला भवन भी बनाया गया है। बहरहाल, शिव मंदिर का नवनिर्माण किया जा रहा है।

वर्ष भर रहता गुलजार, सरकार का ध्यान नहीं:

यहां श्रद्धालुओं का आना-जाना हमेशा बना रहता है शिवरात्रि पर स्थानीय युवाओं के सहयोग से विशेष मेले का आयोजन भी होता है। जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्त जुड़ते हैं। यहां स्थित मंदिर प्रत्येक वर्ष सैकड़ों जोड़ों गठबंधन का साक्षी बनता है। विशेष कर पौष माह में सपरिवार वनभोज मनाने वालों की टोलियां से यह क्षेत्र गुंजायमान रहता है। यहां एक सामुदायिक भवन तथा सिढ़ी, यात्री शेड, चेंजिंग रूम का भी निर्माण हुआ हैं। समाजसेवी सुनील कुमार राय ने कहा कि झारो नदी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। जहां कई देवी देवताओं के मूर्ति स्थापित है। इस स्थल पर और अत्यधिक विकास की जरूरत है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारो नदी का महत्व क्या है?
झारो नदी एक प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है, जहां प्राचीन शिवालय और स्वयंभू शिवलिंग स्थित है।
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