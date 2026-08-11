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Gridih News: प्रमाणिकडीह में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ प्रखंड क्षेत्र के प्रमाणिकडीह में राजकिशोर वर्मा के आवास पर सोमवार को कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने सद्बुद्धि और मंगलमय जीवन के लिए आहुतियां दीं। संगीता साव ने पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया और हर व्यक्ति से पौधा लगाने की अपील की। यज्ञ का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ।

Gridih News: प्रमाणिकडीह में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के प्रमाणिकडीह स्थित राजकिशोर वर्मा के आवास पर सोमवार को एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सभी की सद्बुद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आहुतियां समर्पित कीं। ​कार्यक्रम के दौरान मुख्य बातें, ​पर्यावरण संरक्षण का संदेश: पृथ्वी पूजन के अवसर पर संगीता साव ने वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यज्ञ के दौरान घर-घर में पारिवारिक वातावरण संस्कारवान बने और परिवार 'देव परिवार' का रूप ले सके। सराहनीय योगदान: यज्ञ को सफल बनाने में जमुआ महिला मंडल की संगीता साव, रेणु देवी, लता देवी, अंजना वर्मा और अजय वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ शांतिपूर्ण माहौल में हुआ।

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