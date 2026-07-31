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Gridih News: शिशु अस्पताल में रोटरी ने बांटी स्वास्थ्य सामग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह में रोटरी क्लब ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल में स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 30 नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को बेबी किट, हॉर्लिक्स और सैनिटरी पैड के पैकेट दिए गए। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

Gridih News: शिशु अस्पताल में रोटरी ने बांटी स्वास्थ्य सामग्री

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। रोटरी क्लब गिरिडीह द्वारा शुक्रवार को सदर अस्पताल द्वारा संचालित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल चैताडीह में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 30 नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को उपहार स्वरूप बेबी किट, हॉर्लिक्स और सैनिटरी पैड के पैकेट वितरित किए गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर रोटरी गिरिडीह की वरिष्ठ सदस्या एवं पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पूनम सहाय ने वार्ड में भर्ती माताओं को नवजात की देखभाल, स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

उन्होंने प्रसवोत्तर देखभाल और शिशुओं के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में भी विस्तार से बताया। सेवा कार्य को सफल बनाने में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष अमित गुप्ता, सचिव मनीष वर्णवाल, डॉ. मोहम्मद आजाद, जगजीत कौर, कार्यक्रम संयोजक मुकेश आनंद, दिलीप जैन, कृति गुप्ता, स्मिता वर्णवाल, अनुरूपा आनंद के साथ-साथ अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों का सहयोग रहा।

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