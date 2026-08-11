Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: प्रशिक्षण लेकर गांव लौटे अग्निवीर रोहित का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गावां प्रखंड के पिहरा पश्चिमी पंचायत निवासी शंकर साव के पुत्र रोहित कुमार के वायुसेना अग्निवीर का प्रशिक्षण पूरा करने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। खेरडा मोड़ से निकाले गए रोड शो में युवा, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। मुखिया अमित कुमार ने इसे पंचायत के लिए गर्व की बात बताया।

Gridih News: प्रशिक्षण लेकर गांव लौटे अग्निवीर रोहित का स्वागत

Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां प्रखंड के पिहरा पश्चिमी पंचायत अंतर्गत जगदीशपुर निवासी शंकर साव के पुत्र रोहित कुमार के वायुसेना अग्निवीर का प्रशिक्षण पूरा कर गांव लौटने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। रोहित के स्वागत में खेरडा मोड़ से रोड शो निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शामिल हुए। रोड शो के दौरान तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से रोहित का स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुखिया अमित कुमार ने कहा कि रोहित की सफलता पूरे पंचायत के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं को देशसेवा के लिए प्रेरित करेगी।

ये भी पढ़ें:प्रस्तावित फ्लायर:::कांधला के शंकर शर्मा ने 6111 मीटर ऊंची माउंट यूनाम चोटी पर फहराया तिरंगा

ग्रामीणों ने कहा कि रोहित ने वायुसेना में अग्निवीर के रूप में प्रशिक्षण पूरा कर पिहरा पश्चिमी का मान बढ़ाया है। देशसेवा के प्रति उनके जज्बे को सभी ने सलाम कहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।