Gridih News: प्रशिक्षण लेकर गांव लौटे अग्निवीर रोहित का स्वागत
Gridih News: गावां प्रखंड के पिहरा पश्चिमी पंचायत निवासी शंकर साव के पुत्र रोहित कुमार के वायुसेना अग्निवीर का प्रशिक्षण पूरा करने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। खेरडा मोड़ से निकाले गए रोड शो में युवा, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। मुखिया अमित कुमार ने इसे पंचायत के लिए गर्व की बात बताया।
Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां प्रखंड के पिहरा पश्चिमी पंचायत अंतर्गत जगदीशपुर निवासी शंकर साव के पुत्र रोहित कुमार के वायुसेना अग्निवीर का प्रशिक्षण पूरा कर गांव लौटने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। रोहित के स्वागत में खेरडा मोड़ से रोड शो निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शामिल हुए। रोड शो के दौरान तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से रोहित का स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुखिया अमित कुमार ने कहा कि रोहित की सफलता पूरे पंचायत के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं को देशसेवा के लिए प्रेरित करेगी।
ग्रामीणों ने कहा कि रोहित ने वायुसेना में अग्निवीर के रूप में प्रशिक्षण पूरा कर पिहरा पश्चिमी का मान बढ़ाया है। देशसेवा के प्रति उनके जज्बे को सभी ने सलाम कहा।
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