Gridih News: कुत्तों को दूध रोटी खिलाकर चोरों ने किया लाखों के जेवरात पर हाथ साफ

Gridih News: सरिया थाना क्षेत्र के छोटकी सरिया गांव में रविवार की देर रात करीब दो बजे चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपये के सोना-चांदी के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटना में करीब 08 लाख रुपये के सामान की चोरी होने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित गृहस्वामी राजू मंडल ने मामले की लिखित सूचना सरिया थाना में देकर चोरों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित राजू मंडल के अनुसार, चोर रात करीब दो बजे घर में दाखिल हुए। इस दौरान उनके पुत्र अनुराग मंडल के कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया, जबकि घर के अन्य कमरों के ताले तोड़कर अलमारी और बक्सों को खंगाला गया। चोरों ने करीब 6 से 7 हजार रुपये नगद के अलावा पैतृक संपत्ति के सोना-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी गए जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपये बताई जा रही है। राजू मंडल ने बताया कि उनके पुत्र अनुराग ने रात करीब ढाई बजे फोन कर घर में चोरी होने की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद वह घर पहुंचे तो देखा कि अनुराग के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और घर के दूसरे कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। परिजनों के अनुसार, सुबह अनुराग ने सिर में दर्द होने की शिकायत की। परिवार ने आशंका जताई कि चोरों ने कमरे में किसी प्रकार का स्प्रे किया होगा, जिससे सो रहे लोगों को घटना की भनक नहीं लगी। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी。