Gridih News: झरियागादी में बंद घर से डेढ़ लाख की संपत्ति की चोरी
Gridih News: गिरिडीह के झरियागादी गांव में एक बंद घर में चोरी की घटना हुई, जिसमें अनजान चोरों ने लगभग डेढ़ लाख की संपत्ति चुरा ली। सहिया पिंकी देवी 22 जुलाई को मायके गई थीं, उनके लौटने पर घर के ताले टूटे मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी गांव के एक बंद घर में चोरी की घटना घटी है। चोरी सहिया पिंकी देवी के घर में हुई है। अज्ञात चोर लगभग डेढ़ लाख की संपत्ति चोरी कर ले गये हैं। बताया जाता है कि पिंकी देवी 22 जुलाई 2026 को अपने मायके बिहार चली गयी थी। घर में ताला बंद था। गुरूवार रात फोन कर पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा होने की जानकारी दी। इसके बाद शुक्रवार वह मायके से वापस लौटी तो देखा कि घर का मुख्य गेट और घर के अंदर का ताला टूटा हुआ है। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था।
अज्ञात चोर उसके घर से चांदी और सोने के जेवरात, कांसा का बर्त्तन, 20 हजार रूपये नकद की चोरी कर ली है। लगभग डेढ़ लाख रूपये की संपत्ति की चोरी हुई है। इस संबंध में पिंकी देवी व उसके परिजनों द्वारा शुक्रवार की देर शाम मुफस्सिल थाना में शिकायत की गई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। चोरी गये सामान की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पायी है।
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