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Gridih News: झरियागादी में बंद घर में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह के झरियागादी गांव में एक बंद घर में चोरी की घटना हुई है। सहिया पिंकी देवी 22 जुलाई को मायके गई थीं और जब वह लौटीं, तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला। लगभग 50 हजार रुपये की संपत्ति चोरी हुई है, और पिंकी देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

Gridih News: झरियागादी में बंद घर में चोरी

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी गांव के एक बंद घर में चोरी की घटना घटी है। चोरी सहिया पिंकी देवी के घर में हुई है। बताया जाता है कि पिंकी देवी 22 जुलाई 2026 को अपने मायके चली गयी थी। घर में ताला बंद था। शुक्रवार की शाम को जब वह मायके से वापस लौटी तो देखा कि घर में चोरी हो गयी है। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। लगभग 50 हजार रूपये की संपत्ति की चोरी होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में पिंकी देवी व उसके परिजनों द्वारा शुक्रवार की देर शाम मुफस्सिल थाना में शिकायत की है।

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पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। चोरी गये सामान की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पायी है।

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