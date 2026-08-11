Gridih News: कुत्तों को दूध रोटी खिलाकर चोरों ने किया जेवरात पर हाथ साफ

Gridih News: छोटकी सरिया गांव में रविवार रात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए के सोना-चांदी के जेवरात और नगदी चुरा ली। परिवार ने चोरी की लिखित जानकारी सरिया थाना में दी है। चोरों ने घर में प्रवेश करने के लिए कुत्तों को शांत किया और लगभग 8 से 10 लोग शामिल थे।

Gridih News: सरिया, प्रतिनिधि। सरिया थाना क्षेत्र के छोटकी सरिया गांव में रविवार देर रात करीब दो बजे चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए के सोना-चांदी के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटना में करीब 08 लाख रुपए के सामान की चोरी होने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित गृहस्वामी राजू मंडल ने मामले की लिखित सूचना सरिया थाना में देकर चोरों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। राजू मंडल किसान हैं।

राजू मंडल का बयान पीड़ित राजू मंडल के अनुसार, चोर रात करीब दो बजे घर में दाखिल हुए। इस दौरान उनके पुत्र अनुराग मंडल के कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया, जबकि घर के अन्य कमरों के ताले तोड़कर अलमारी और बक्सों को खंगाला गया। चोरों ने करीब 6 से 7 हजार रुपये नगद के अलावा पैतृक संपत्ति में सोना-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी गए जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपये बताई जा रही है।

घटना की जानकारी राजू मंडल ने बताया कि उनके पुत्र अनुराग ने रात करीब ढाई बजे फोन कर घर में चोरी होने की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद वह घर पहुंचे तो देखा कि अनुराग के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और घर के दूसरे कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। परिजनों के अनुसार, सुबह अनुराग ने सिर में दर्द होने की शिकायत की। परिवार ने आशंका जताई कि चोरों ने कमरे में किसी प्रकार का स्प्रे किया होगा, जिससे सो रहे लोगों को घटना की भनक नहीं लगी। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। बताया गया कि घटना को अंजाम देने में करीब 8 से 10 चोरों के शामिल होने की आशंका है।

चोरों की रणनीति घर की मुख्य गली में कुत्तों का पहरा होने के कारण चोर बगल की पतली गली से घर में दाखिल हुए। कुत्तों के भौंकने पर चोरों ने रसोईघर से दूध और रोटी से भरे बर्तन निकालकर कुत्तों के सामने रख दिए। इसके बाद कुत्ते शांत हो गए और चोरों ने बेखौफ होकर घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर से एक बक्सा भी अपने साथ ले गए थे। बाद में घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में वह बक्सा टूटा हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि चोर बक्से को खेत में ले गए और उसे तोड़कर उसमें रखे सामान को निकाल लिया। इसके बाद खाली बक्सा खेत में छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस-प्रशासन से जल्द से जल्द चोरों की पहचान कर चोरी गए जेवरात और नगदी की बरामदगी तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी पिंकू कुमार सिंह ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है। घटना पर झामुमो के बगोदर विस नेता त्रिभुवन मंडल ने चिंता जताते हुए पुलिस-प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द चोरों की पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात और नगदी की चोरी की है, उससे क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। पुलिस को आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर घटना का जल्द उद्भेदन करना चाहिए。