Gridih News: गुमगी से 10 लाख रुपए के फ्रिज, टीवी व एसी ढोकर ले गए चोर

Gridih News: तिसरी थाना क्षेत्र के गुमगी बाईपास स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी हुई। 9 जुलाई को चोरों ने दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर लगभग 10 लाख रुपये का सामान चुराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना ने क्षेत्र में चिंता का माहौल बना दिया है।

Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। तिसरी थाना क्षेत्र के गुमगी बाईपास स्थित टीवी फ्रिज की इलेक्ट्रॉनिक दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। यह घटना 9 जुलाई यानी रविवार की देर रात की है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि चोरों ने दुकान के बाहर पहले शराब पी और शराब की बोतल को दुकान के अंदर रख दिया। इसके बाद चोर गुमगी के निवासी प्रदीप गुप्ता की बाईपास में स्थित विशाल इंटरप्राइजेज नामक टीवी, फ्रिज की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पीछे का दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर गए और लगभग दस लाख की लागत के टीवी, फ्रिज, एसी, इनवर्टर,वाशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी कर साथ ले गए। वहीं पांच फ्रिज को दुकान के बाहर झाड़ी में फेंक दिया, इसे नहीं ले जा सका। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर सामान को ले जाने के लिए साथ में गाड़ी लेकर आया होगा। किंतु चोरी में प्रयुक्त गाड़ी अन्य सामान से भर जाने के कारण चोरों ने पांच फ्रिज को दुकान के बाहर फेंक दिया।

घटना की जानकारी सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे गांव के ही किसी व्यक्ति ने दुकान के बाहर फ्रिज फेंका हुआ देखा तो दुकान मालिक को इसकी जानकारी दी। इसकी जानकारी मिलते ही दुकान मालिक गुमगी निवासी प्रदीप गुप्ता फौरन दुकान आए और उन्होंने शटर खोलकर देखा तो दुकान के अंदर से फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, इनवर्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब था। इसके बाद यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसकी बाद भारी संख्या में गांव के लोग वहां जुट गए। गांव की महिलाएं भी यह खबर सुनकर वहां आई। इधर इसकी जानकारी मिलने पर तिसरी के थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की पूरी गंभीरता से जांच व छानबीन की। जांच के दौरान पुलिस ने दुकान के पास से रॉयल स्टेग शराब की एक बोतल भी बरामद की है। इधर इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी हड़कंप है और जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है।

भुक्तभोगी का बयान इस बाबत भुक्तभोगी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वह रविवार रात में लगभग साढ़े सात बजे दुकान बंद करके गुमगी स्थित घर चले गए। सुबह जब हुई तो किसी ने दुकान के बाहर फ्रिज फेंका हुआ देखा तो उन्हें इसकी जानकारी दी। इसकी जानकारी मिलते ही वह फौरन अपनी दुकान पहुंचे और शटर खोलकर देखा तो दुकान के अंदर से एसी, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन, इनवर्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब थे और दुकान के अंदर सिर्फ फ्रिज, एसी आदि का कार्टून ही रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख की लागत के सामान की चोरी हुई है। हालांकि, बगैर सामान का मिलान किए 10 लाख की चोरी होने का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। बहरहाल जो भी हो लेकिन काफी अंतराल के बाद चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र के सभी दुकानदारों को सचेत रहने की जरूरत है और दुकानों में मजबूत ग्रिल व सीसीटीवी लगाने की भी आवश्यकता है। तभी चोरी की वारदात से बचा जा सकता है।