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Gridih News: मंडरो चौक के पास पानी जमा होने से दुकानदार परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: देवरी अंचल के मंडरो बाजार स्थित चौराहे के पास कच्ची नाली खुदाई कर छोड़ दिया गया है। जिससे दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बरसात का पानी जमा होने के कारण गंदा पानी नाली में भर गया है। दुकानदारों ने इसे पक्का करने की मांग की है। कार्यपालक अभियंता ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।

Gridih News: मंडरो चौक के पास पानी जमा होने से दुकानदार परेशान

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी अंचल के मंडरो बाजार स्थित चौराहे के पास सड़क किनारे करीब एक माह पूर्व कच्ची नाली खुदाई कर छोड़ दिया गया है। जिससे मुख्य चौराहे चौक के पास स्थित दुकानदारों सहित अन्य लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बंध में महेश कुमार राय, बीरेंद्र रजक, पार्थ कुमार साव, प्रदीप पांडेय, पिंटू साव, तालेश्वर, दीपक कुमार आदि दुकानदारों एवं ग्रामीणों ने शुक्रवार को बताया कि मंडरो चोक स्थित मुख्य सड़क पर बरसात का पानी जमा हो गया था।

समस्या का कारण

उक्त पानी की निकासी के लिए पथ निर्माण विभाग के कर्मियों द्वारा पक्की नाली को छोड़ मंडरो-घोरंजी रोड पर सड़क किनारे कच्ची नाली खोद कर छोड़ दिया गया है। उक्त नाली से पानी की निकासी नहीं होने के कारण उसमें करीब ढाई से तीन फीट गंदा पानी जमा हो गया है। कच्ची नाली में गंदे पानी के जमाव हो जाने से दुकानदारों सहित आवागमन करने करनेवालों आमलोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दुकानदारों की मांग

dुकानदारों ने आमलोगों की परेशानी को देखते हुए उक्त कच्चे नाला को पक्का कर उसके उपर स्लैब लगाने की मांग अधिकारियों से की है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता रामविलास सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मंडरो चौक के पास सड़क एवं इसके किनारे में नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही कार्य प्रारंभ करवा कर समस्या का निदान कर दिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या दुकानदारों ने अपनी परेशानी के समाधान के लिए कोई मांग की है?
हां, दुकानदारों ने कच्चे नाले को पक्का कर उसके ऊपर स्लैब लगाने की मांग की है।
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