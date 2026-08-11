Gridih News: हरिहर धाम के समीप सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे
Gridih News: बगोदर प्रखंड के हरिहरधाम मंदिर के पास सड़क बेहद खराब स्थिति में है, जिससे कई छोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिप सदस्य दुर्गेश कुमार ने इस समस्या की गंभीरता पर ध्यान दिया और कार्यपालक अभियंता से गड्ढों की मरम्मत की मांग की। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए जल्द मरम्मत आवश्यक है।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर प्रखंड के प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिहरधाम गेट के पास सड़क बदहाल है। इससे छोटी- छोटी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। साथ हीं वाहन चालकों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिप सदस्य दुर्गेश कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता रंजीत बर्णवाल से बात कर हजारीबाग हरिहर धाम मंदिर के समीप निकले बड़े-बड़े गड्ढों की मरम्मत की मांग की है। जिप सदस्य दुर्गेश कुमार ने कहा कि उक्त स्थान पर प्रत्येक दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। कोई बड़ी अनहोनी और जान-माल की हानि न हो, इसके लिए शीघ्र सड़क की मरम्मत कराना आवश्यक है।
उन्होंने वाट्सऐप पर गड्ढों का फोटो और वीडियो भी कार्यपालक अभियंता को भेजकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही तिराहा मोड़ और ब्रिज के पास साइनबोर्ड लगवाने का भी आग्रह किया, ताकि राहगीर सतर्क रहें। जिप सदस्य ने विभाग से मांग की कि जितना जल्द हो सके सड़क की मरम्मत करवाई जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
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