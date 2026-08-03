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Gridih News: पुलिया निर्माण को लेकर रेस रहा प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी चौक के पास पुलिया मरम्मत के चलते रविवार को सड़क पर आवाजाही बंद रही। जेसीबी से ह्यूम पाइप डाला गया। यह सड़क कई рынाओं को जोड़ती है और इसके बंद होने से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने पुलिया निर्माण का सख्त आदेश दिया।

Gridih News: पुलिया निर्माण को लेकर रेस रहा प्रशासन

Gridih News: गिरिडीह। गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी चौक के पास पुलिया मरम्मत को लेकर रविवार को दिनभर इस रोड पर आवाजाही बंद रही। पुलिया निर्माण के लिए जेसीबी से ह्यूम पाइप डाला गया और रोड चालू कराने की दिशा में दिनभर काम किया गया। पुलिया का काम कराए जाने के कारण इस रोड से आने-जानेवाले लोगों को भारी दिक्कत आई। बतला दें कि गिरिडीह शहर का यह हृदयस्थल है और यह कई बाजारों को जोड़ता है। हिन्दुस्तान ने दो दिन पूर्व 31 जुलाई को कालीबाड़ी मार्ग पर रोजाना जाम लगने से परेशानी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। माना जा रहा है कि इसके बाद ही प्रशासन रेस हुआ और जिम्मेवार विभाग को पुलिया बनाने का सख्त निर्देश दिया है।

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