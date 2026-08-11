Gridih News: खाट पर प्रसूता की मौत के पांच साल बाद भी सड़क नहीं

Gridih News: झारखंड में स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं की स्थिति गंभीर है। तिसरी ब्लॉक के लक्ष्मीबथान गांव में प्रसूता की मौत के पांच साल बाद भी सड़क नहीं बनी, जबकि गिरिडीह क्षेत्र में तीन महीने में ही सड़क का निर्माण हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली और प्रशासनिक सुस्ती पर गंभीर सवाल उठते हैं।

Gridih News: गिरिडीह/गावां, लक्ष्मी/बसंत। झारखंड में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली किस तरह इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ती है, इसकी दो बानगी जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है। एक तरफ तिसरी ब्लॉक का लक्ष्मीबथान गांव है, जहां प्रसूता की मौत के पांच साल बाद भी सड़क के लिए सिर्फ आश्वासन मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के क्षेत्र में महज तीन महीने के भीतर ही वन विभाग की तमाम अड़चनों को पार कर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई। ​तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीबथान गांव में 26 फरवरी 2021 को एक बड़ा मानवीय त्रासदी घटी थी। सुरजी मरांडी नामक प्रसूता को जब अचानक प्रसव पीड़ा हुई, तो गांव तक सड़क न होने के कारण उसे 7 किलोमीटर तक खाट के सहारे उबड़-खाबड़ रास्तों से ढोकर गावां सीएचसी लाया गया था। अस्पताल पहुंचने में अत्यधिक विलंब होने और समय पर इलाज न मिलने के कारण जज्जा और बच्चा दोनों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ​इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं, जिसके बाद सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जमकर छिछालेदर हुई थी। प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि गांव पहुंचे, गहरा दुख जताया और जल्द ही मुख्य सड़क से जोड़ने का बड़ा ऐलान किया गया था। विडंबना यह है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र (केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी) और धनवार विधानसभा क्षेत्र (नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी) का चुनावी क्षेत्र होने के बावजूद 5 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। खास बात यह है कि इस गांव तक सड़क ले जाने के रास्ते में केवल सामान्य वन भूमि (नॉर्मल फॉरेस्ट) की कुछ जमीनें आती हैं, जो बहुत ज्यादा पेंच नहीं हैं, फिर भी फाइलें आगे नहीं बढ़ पाईं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले में मुखर होकर कहीं आवाज तक नहीं उठाई, आंदोलन करने ककी बात दूर है।

पीरटांड़ के दलुआडीह में तीन महीने में मिली सौगात ​इसके विपरीत, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन पंचायत के दलुआडीह गांव में 27 अप्रैल 2026 को सड़क के अभाव में एक बार फिर वैसी ही तस्वीर सामने आई। प्रसव पीड़ा से छटपटा रही एक आदिवासी महिला को जब परिजनों ने 4 किलोमीटर तक खाट पर ढोकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, तब जाकर उसे अस्पताल ले जाया जा सका। ​यह मामला भी मीडिया में प्रमुखता से छाया रहा। लेकिन यहां का घटनाक्रम बिल्कुल अलग और सुखद रहा। क्षेत्र के विधायक सह राज्य के कद्दावर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इसे गंभीरता से लिया और महज 3 महीने के भीतर ही इस गांव तक पक्की सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दिला दी। यह दीगर बात थी कि यहां के ग्रामीण भी इस मामले में गोलबंद हुए थे और डीसी तक बात पहुंचाई थी। ​इन दोनों मामलों की तुलना साफ तौर पर जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं और कार्यशैली का अंतर दिखाती है। एक तरफ राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू हैं, जिन्होंने पारसनाथ के संवेदनशील वन क्षेत्र (सेंसिटिव जोन) की तमाम कानूनी अड़चनों और जटिल प्रक्रियाओं को अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति से पार करते हुए महज तीन महीने में सड़क की स्वीकृति दिलाई। यह कदम उनकी संवेदनशीलता और जनता के प्रति जवाबदेही को मजबूती से रेखांकित करता है। ​इसके विपरीत, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के चुनावी क्षेत्र का लक्ष्मीबथान गांव में पांच साल पहले प्रसूता की दर्दनाक मौत के बाद भी सड़क न बन पाना गहरी प्रशासनिक सुस्ती और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को उजागर करता है। जबकि वहां वन विभाग की बाधाएं उतनी जटिल भी नहीं थीं, फिर भी वीआईपी इलाके के इन दिग्गज नेताओं का इतने लंबे समय तक इस बुनियादी जरूरत को पूरा न कर पाना उनकी कार्यप्रणाली पर एक बड़ा और गंभीर सवालिया निशान छोड़ता है।

क्या कहती हैं केंद्रीय मंत्री क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री: लक्ष्मीबथान गांव कोडरमा लोकसभा में पड़ता है। यहां की सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। इनसे यहां की समस्या को लेकर सवाल पूछे गए। उनका कहना था कि अधिकारी बोलते हैं वन विभाग-वन विभाग। लक्ष्मीबथान गांव झारखण्ड राज्य के अंदर ही आता है। बिल्कुल राज्य सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा मेकैनिज्म तैयार किया जाना चाहिए की एक जगह से एनओसी मिल जाए। जंगल में रहनेवाले लोगों ने गुनाह तो नहीं किया है कि उन्हें सड़क नहीं मिले, बिजली नहीं मिले। इस तरह के कई मामले सामने आए थे सरकार के स्तर पर रखकर निदान करवाया गया है। सरकार को इसपर ध्यान देने की जरूरत है। लक्ष्मीबथान गांव को लेकर वे जिलाधिकारी के साथ साथ राज्य सरकार से भी बात करेगी।

क्या कहते हैं झामुमो जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं झामुमो जिलाध्यक्ष: जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष सह झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह से पूछा गया कि विधानसभा आपकी पार्टी का था तो मधुबन में फास्ट काम हुआ, लेकिन लक्ष्मीबथान के मामले में सुस्ती क्यूं। इस पर उन्होंने कहा कि मधुबन में खाट पर मरीज को ले जाने के मामले को स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने सजगता दिखायी और त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन से उस सड़क की स्वीकृति दिलवायी और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है। अन्य जगहों पर भी इस तरह के हालात हैं तो निश्चित तौर पर काम होना चाहिए, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि सांसद और विधायक उदासीन हैं तो क्या कहा जा सकता है। लक्ष्मीबथान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का क्षेत्र हैं। इस मामले को वहां के सांसद-विधायक जिला प्रशासन या सरकार के संज्ञान में लाते तो निश्चित तौर पर वहां भी काम होता। कहीं कोई भी कठनाई हो राज्य सरकार गंभीर है। भारत सरकार के पास भी योजना हैं इस तरह की। रही बात केंद्रीय मंत्री का आरोप राज्य सरकार पर तो यह सरासर गलत है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। स्थानीय जनसमस्याओं से केंद्रीय मंत्री-नेता प्रतिपक्ष को कोई सरोकार नहीं हैं।