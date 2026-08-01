Gridih News: राहुल चंद्रवंशी से मिलकर गिरिडीह आने का दिया निमंत्रण
Gridih News: गिरिडीह में ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन के नेता रूपेश चंद्रवंशी और वीरेंद्र राम ने सामाजिक कार्यकर्ता राहुल चंद्रवंशी से मुलाकात की। इस दौरान समाज को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की गई। राहुल ने युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने का आश्वासन दिया तथा गिरिडीह में जल्द आगमन पर सहमति जताई।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन, गिरिडीह जिला के महानगर अध्यक्ष रूपेश चंद्रवंशी एव वीरेंद्र राम ने शुक्रवार को देवघर प्रवास के दौरान प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता राहुल चंद्रवंशी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान समाज को सशक्त बनाने, सामाजिक एकजुटता बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास के ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर विशेष बल दिया गया। राहुल चंद्रवंशी ने सामाजिक उत्थान के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। चर्चा के दौरान राहुल चंद्रवंशी ने रूपेश कुमार चंद्रवंशी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए जल्द गिरिडीह आने की सहमति दी।
वे यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे। उनके संभावित आगमन की खबर से गिरिडीह के युवाओं और समर्थकों में भारी उत्साह है। जल्द ही तिथि तय कर विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
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