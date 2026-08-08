Gridih News: हरी सब्जियों के भाव आसमान पर, रसोई का बजट गड़बड़ाया
Gridih News: जमुआ और आसपास के बाजारों में हरी सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सब्जियों की महंगाई के कारण आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब होती जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोकल सब्जियां मिल नहीं रहीं और बाहर से कीमतें ज्यादा आ रही हैं।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। इन दिनों जमुआ व आसपास के बाजारों में कमरतोड़ महंगाई के बीच हरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आमलोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सब्जियों के दाम आसमान छूने से न सिर्फ घर का बजट बिगड़ रहा है बल्कि लोगों की थाली से हरी सब्जियां भी धीरे धीरे गायब होती जा रही है।
सब्जियों के दाम
स्थानीय लोगों का कहना है कि जमुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए है। जबकि प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पन्नियां, धर्मपुर, सेवईटांड़, दुम्मा, भाटडीह, आहारडीह समेत अन्य ग्रामीण गांवों में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। इसके बावजूद बाजार में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जमुआ, मिर्जागंज के बाजारों में सब्जियों के दाम लोगों को चौंका रहे हैं। केवल भिंडी ही 15 से 20 रुपए किलो है। बाकी परवल सफेद 100 रुपये, शिमला मिर्च 100 रुपये, बीन्स 80 रुपये, बैंगन 50 से 60 रुपये, नेनुआ 80 रुपये, झींगा 60 रुपये, करेला 80 रुपये, गाजर 40 से 60 रुपये प्रति किलो, कद्दू 40 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। कीमतों में उछाल के कारण आमलोग अब सब्जियों की खरीददारी कम करने लगे हैं।
स्थानीय बाजार की स्थिति
बताते चलें कि सरकारी नौकरी या मजबूत व्यवसाय से जुड़े लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश लोग हरी सब्जियों से दूरी बनाने को मजबूर हैं। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि बाजार में लोकल उत्पादित सब्जियां नहीं के बराबर हैं। बाहर से सब्जियां महंगी आ रही है। प्याज भी 35 रुपए किलो बिक रहा है। यही कारण है कि इनदिनों मध्यम और निम्न तबके के घरों में बेसन, चना, सोयाबीन आदि की सब्जियां बन रही हैं।
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