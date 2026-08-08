Gridih News: हरी सब्जियों के भाव आसमान पर, रसोई का बजट गड़बड़ाया

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। इन दिनों जमुआ व आसपास के बाजारों में कमरतोड़ महंगाई के बीच हरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आमलोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सब्जियों के दाम आसमान छूने से न सिर्फ घर का बजट बिगड़ रहा है बल्कि लोगों की थाली से हरी सब्जियां भी धीरे धीरे गायब होती जा रही है।

सब्जियों के दाम

स्थानीय लोगों का कहना है कि जमुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए है। जबकि प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पन्नियां, धर्मपुर, सेवईटांड़, दुम्मा, भाटडीह, आहारडीह समेत अन्य ग्रामीण गांवों में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। इसके बावजूद बाजार में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जमुआ, मिर्जागंज के बाजारों में सब्जियों के दाम लोगों को चौंका रहे हैं। केवल भिंडी ही 15 से 20 रुपए किलो है। बाकी परवल सफेद 100 रुपये, शिमला मिर्च 100 रुपये, बीन्स 80 रुपये, बैंगन 50 से 60 रुपये, नेनुआ 80 रुपये, झींगा 60 रुपये, करेला 80 रुपये, गाजर 40 से 60 रुपये प्रति किलो, कद्दू 40 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। कीमतों में उछाल के कारण आमलोग अब सब्जियों की खरीददारी कम करने लगे हैं।