Gridih News: बदला मौसम तो दोगुने हुए संक्रमण के मरीज

Gridih News: लगातार बदलते मौसम और बीच बीच में हो रही बारिश से जमुआ और इसके ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इस कारण सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी दुबे नर्सिंग होम मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। जानकारी के अनुसार, दुबे नर्सिंग होम के ओपीडी में पहले 150 या 200 सौ मरीज आते थे। वहीं उनकी संख्या बढ़कर अब 400 सौ के लगभग पहुंच गई है। इससे प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक ओपीडी में सबसे अधिक मरीज वायरल फिवर, सिर दर्द, लो बीपी, टाइफ़ाइड, चक्कर आना, सर्दी-खांसी, बुखार, मलेरिया, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियों वाले हैं।

इनमें बच्चों के साथ-साथ बुजुर्ग और युवा भी शामिल हैं। दुबे नर्सिंग होम में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण सुबह से ही पंजीकरण काउंटर और ओपीडी में भीड़ देखी जा रही है। दुबे नर्सिंग होम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ राजेश कुमार दुबे के अनुसार मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और जल जमाव के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है। करीब 20 फीसदी से अधिक बच्चे संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। डॉ दुबे का कहना है कि बरसात के दिनों में विशेष कर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि ऐसे मौसम में मच्छरदानी का प्रयोग करना बेहतर है। बाहर का पानी और भोजन न करें। अपने साथ घर का पानी लेकर चलने को सलाह दी। कहा कि मरीजों के इलाज के लिए नर्सिंग होम में आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की गई है।इधर, प्रखंड क्षेत्र में सर्प दंश के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते चार माह के दौरान करीब दर्जनों लोग जहरीले सांप काटने के शिकार हुए हैं। दुबे नर्सिंग होम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल माह में 7 मई तक 15, जून में 12 तथा जुलाई माह में अब तक 6 लोग सर्प दंश का शिकार होकर पहुंचे हैं। इस संदर्भ में दुबे नर्सिंग होम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ राजेश कुमार दुबे ने बताया कि सांप काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में समय बर्बाद न करें बल्कि तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं।