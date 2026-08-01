Gridih News: एनएच पथ बना आवारा पशुओं का अड्डा, हादसे का खतरा बढ़ा
Gridih News: बेंगाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं की मौजूदगी ने दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा दिया है। प्रशासन और गोपालकों की लापरवाही के कारण सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया है, जिससे यात्रियों का सफर खतरनाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों आवारा पशुओं का अड्डा बनता जा रहा है। दिन-रात सड़क पर घूमते मवेशियों के कारण एनएच में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक सड़क पर दौड़ते पशुओं से हर पल हादसे की आशंका बनी हुई है। बावजूद इसके न प्रशासन और न गोपालक इस ओर ध्यान दे रहे हैं। बेंगाबाद-गिरिडीह, बेंगाबाद-मधुपुर और बेंगाबाद-चतरो मुख्य पथ पर सुबह से देर रात तक मवेशियों का झुंड बैठा या दौड़ता नजर आता है। खासकर शाम ढलते ही खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु चालकों को देर से दिखाई देता है और ब्रेक लगाने का मौका भी नहीं मिलता।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन पशुओं की वजह से अब तक कई छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वाहन चालकों को हर समय सड़क पर सांप-सीढ़ी का खेल खेलना पड़ रहा है। यात्रियों का सफर जोखिम भरा हो गया है। स्थिति और गंभीर इसलिए है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो चुका है। मुख्य सड़क पर कांवड़ियों और यात्री वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। ऐसे में एनएच पर आवारा पशुओं का जमावड़ा किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है।इससे पहले प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लिया था। खुले में पशु न छोड़ने की हिदायत दी गई थी और सड़क पर मिले मवेशियों को गोशाला में रखवाया भी गया था। प्रशासन की सख्ती के बाद गोपालकों ने कुछ समय तक अपने पशुओं को बांधकर रखा। तब राहगीरों को काफी राहत मिली थी। लेकिन कुछ महीनों बाद स्थिति फिर जस की तस हो गई। गोपालकों की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण एनएच फिर से पशुओं का अड्डा बन गया है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह मवेशियों का विचरण न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। ग्रामीणों और वाहन चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि अविलंब अभियान चलाकर सड़क से मवेशियों को हटाया जाए, गोपालकों पर कार्रवाई हो और श्रावणी मेले के दौरान विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।
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