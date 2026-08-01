Gridih News: सरकारी स्कूलों में एसएमसी का पुनर्गठन

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी के कई विद्यालयों में ग्रामीणों की अगुवाई में शुक्रवार को आमसभा का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय चितरोकुरहा में पर्यवेक्षक पवन कुमार सिंह व प्रधानाध्यापक असफाक आलम की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पच्चीस सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। जिसमें लक्ष्मीनारायण सिंह को अध्यक्ष, सुमन देवी को उपाध्यक्ष व उर्मिला देवी को संयोजिका चुना गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर्यवेक्षक किशुन साव व प्रधानाध्यापक राजकुमार यादव की उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में लीलावती देवी को अध्यक्ष व इंदू देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। मध्य विद्यालय कोसोगोन्दोंदिघी में पर्यवेक्षक अरुण राय व प्रधानाध्यापक वरुण राय की उपस्थिति में आयोजित बैठक में पंकज पासवान को अध्यक्ष व पुष्पा देवी को उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया।