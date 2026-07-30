Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: मौलाना आजाद चौक का बदलेगा नजारा, मास्टर प्लान तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गिरिडीह नगर निगम मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक के सौंदर्यीकरण के लिए योजना तैयार कर रहा है। यह चौक स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, सौंदर्यीकरण में जगह की कमी समस्या बनी हुई है। नगर विकास मंत्री ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे सुधारने का वादा किया है।

Gridih News: मौलाना आजाद चौक का बदलेगा नजारा, मास्टर प्लान तैयार

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। देश के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर चौक को सुंदर और चमकाने के लिए नगर निगम ने प्लान तैयार कर लिया है। यह चौक पूरे शहर और बस स्टैंड तथा रेल यात्रियों को रोजाना रास्ता दिखाता है। फिलहाल इस चौक की हालत जमीन पर बदतर है। लेकिन अपने नाम से यह चौक शहर के दिलों पर आज भी राज कर रहा है। इस चौक के सौन्दर्यीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है। लेकिन इसकी पूरी होने की उम्मीद उस समय और बढ़ गई, जब झारखंड के नगर विकास व आवास मंत्री सह स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार ने भी इसके सौन्दर्यीकरण करने की बात कहीं। इसके बाद निगम इस चौक के सौन्दर्यीकरण की लकीर खींचने लगी।

सौन्दर्यीकरण को कम पड़ रही जगह

स्थानीय लोगों की मांग को मानवाधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष इरशाद अहमद वारिस प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उन्होंने सम्बंधित मंत्री सुदिव्य कुमार को लोगों की इस अहम मांग से वाकिफ भी कराया। गिरिडीह एकता मंच के द्वारा बीते मुहर्रम पर सजे प्रदर्शनी मंच से उन्होंने कहा था कि लोगों की चाहत है कि इस चौक का नजारा बदले। गिरिडीह की महापौर प्रमिला मेहरा और उपमहापौर सुमित कुमार ने कहा कि मौलाना आजाद चौक का सौंदर्यीरण होना तय है। इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया है। फिलहाल इसके सौंदर्यीकरण में कम जगह परेशानी खड़ी कर रही है। सौंदर्यीकरण में रोड की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए, वह स्थल पर नहीं दिख रही है। लिहाजा कम जगह में भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कहा कि बोर्ड की बैठक में भी इसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब इसे जमीन पर वास्तविक रुप देना बाकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक का सौंदर्यीकरण कब किया जाएगा?
महापौर प्रमिला मेहरा और उपमहापौर सुमित कुमार ने कहा कि चौक का सौंदर्यीरण होना तय है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।