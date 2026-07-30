Gridih News: मौलाना आजाद चौक का बदलेगा नजारा, मास्टर प्लान तैयार
Gridih News: गिरिडीह नगर निगम मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक के सौंदर्यीकरण के लिए योजना तैयार कर रहा है। यह चौक स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, सौंदर्यीकरण में जगह की कमी समस्या बनी हुई है। नगर विकास मंत्री ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे सुधारने का वादा किया है।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। देश के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर चौक को सुंदर और चमकाने के लिए नगर निगम ने प्लान तैयार कर लिया है। यह चौक पूरे शहर और बस स्टैंड तथा रेल यात्रियों को रोजाना रास्ता दिखाता है। फिलहाल इस चौक की हालत जमीन पर बदतर है। लेकिन अपने नाम से यह चौक शहर के दिलों पर आज भी राज कर रहा है। इस चौक के सौन्दर्यीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है। लेकिन इसकी पूरी होने की उम्मीद उस समय और बढ़ गई, जब झारखंड के नगर विकास व आवास मंत्री सह स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार ने भी इसके सौन्दर्यीकरण करने की बात कहीं। इसके बाद निगम इस चौक के सौन्दर्यीकरण की लकीर खींचने लगी।
सौन्दर्यीकरण को कम पड़ रही जगह
स्थानीय लोगों की मांग को मानवाधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष इरशाद अहमद वारिस प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उन्होंने सम्बंधित मंत्री सुदिव्य कुमार को लोगों की इस अहम मांग से वाकिफ भी कराया। गिरिडीह एकता मंच के द्वारा बीते मुहर्रम पर सजे प्रदर्शनी मंच से उन्होंने कहा था कि लोगों की चाहत है कि इस चौक का नजारा बदले। गिरिडीह की महापौर प्रमिला मेहरा और उपमहापौर सुमित कुमार ने कहा कि मौलाना आजाद चौक का सौंदर्यीरण होना तय है। इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया है। फिलहाल इसके सौंदर्यीकरण में कम जगह परेशानी खड़ी कर रही है। सौंदर्यीकरण में रोड की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए, वह स्थल पर नहीं दिख रही है। लिहाजा कम जगह में भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कहा कि बोर्ड की बैठक में भी इसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब इसे जमीन पर वास्तविक रुप देना बाकी है।
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