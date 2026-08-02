Gridih News: बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं सेवानिवृत शिक्षक
Gridih News: बेंगाबाद, रिटायरमेंट के बाद लाखेश्वर विश्वकर्मा ने नि:शुल्क विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। पिछले डेढ़ वर्षों से वे स्कूल जाकर बच्चों को विज्ञान सिखा रहे हैं। उनका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान का डर निकालना और जिज्ञासा बढ़ाना है। उन्होंने अपनी प्रेरणा से सभी वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा देने का प्रयास किया है।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग आराम चुनते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट नावाहार उच्च विद्यालय के लिए रिटायर्ड साइंस शिक्षक लाखेश्वर विश्वकर्मा ने जिम्मेदारी चुनी। पिछले डेढ़ वर्षों से वे बिना किसी मानदेय के रोज स्कूल पहुंचकर नि:शुल्क विज्ञान पढ़ा रहे हैं। उम्र ने शरीर को थकाया, पर जज्बे को नहीं। क्षेत्र के लिए वे प्रेरणा बन गए हैं। लाखेश्वर विश्वकर्मा पूर्व में ग्राम पंचायत चितमाडीह मध्य विद्यालय में साइंस शिक्षक थे। वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त होने के बाद उनका मन कक्षा से नहीं हटा। उन्हें लगा कि खाली समय समाज और बच्चों के काम आना चाहिए। इसी सोच के साथ वे प्रोजेक्ट नावाहार हाई स्कूल पहुंचे। यहां उन्हें पता चला कि विषयवार शिक्षकों का अभाव है। विज्ञान की घंटी में छात्र बिना शिक्षक के बैठते थे। छात्रों से यह सूचना मिलने के बाद राणा सर के नाम से मशहूर लाखेश्वर विश्वकर्मा ने तय किया कि जब तक स्थायी शिक्षक नहीं आते, वे खुद पढ़ाएंगे। तब से छुट्टियों को छोड़कर वे नित्य समय से स्कूल जाते हैं। न पद, न वेतन, न बंधन। सिर्फ एक लगन की गांव के बच्चे विज्ञान से घबराएं नहीं।
पढ़ाने में ही आनंद है
लाखेश्वर विश्वकर्मा कहते हैं, शिक्षा बढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जब पता चला कि बच्चों को साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो लगा मेरे अनुभव का उपयोग यहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि विज्ञान छात्रों के भविष्य की नींव है। इसलिए वे सभी वर्ग के बच्चों को समान रूप से पढ़ाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं, बल्कि बच्चों के मन से विज्ञान का डर निकालकर जिज्ञासा पैदा करना है। वे चाहते हैं कि छात्र बेहतर परिणाम लाकर गांव और माता-पिता का नाम रोशन करें। स्कूल में बच्चे उन्हें सम्मान से राणा सर कहते हैं। उनके आने के बाद छात्रों की उपस्थिति और विज्ञान में रुचि दोनों बढ़ी है। सरल भाषा और दैनिक जीवन के उदाहरणों से वे विज्ञान को आसान बनाते हैं। विद्यालय प्रबंधन और अभिभावक भी उनकी सेवा की सराहना कर रहे हैं। लाखेश्वर विश्वकर्मा की यह कहानी बताती है कि सेवा की कोई उम्र नहीं होती। पक्के इरादे हों तो रिटायरमेंट भी समाज निर्माण का नया अध्याय बन सकता है।
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