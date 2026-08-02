Gridih News: बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं सेवानिवृत शिक्षक

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग आराम चुनते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट नावाहार उच्च विद्यालय के लिए रिटायर्ड साइंस शिक्षक लाखेश्वर विश्वकर्मा ने जिम्मेदारी चुनी। पिछले डेढ़ वर्षों से वे बिना किसी मानदेय के रोज स्कूल पहुंचकर नि:शुल्क विज्ञान पढ़ा रहे हैं। उम्र ने शरीर को थकाया, पर जज्बे को नहीं। क्षेत्र के लिए वे प्रेरणा बन गए हैं। लाखेश्वर विश्वकर्मा पूर्व में ग्राम पंचायत चितमाडीह मध्य विद्यालय में साइंस शिक्षक थे। वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त होने के बाद उनका मन कक्षा से नहीं हटा। उन्हें लगा कि खाली समय समाज और बच्चों के काम आना चाहिए। इसी सोच के साथ वे प्रोजेक्ट नावाहार हाई स्कूल पहुंचे। यहां उन्हें पता चला कि विषयवार शिक्षकों का अभाव है। विज्ञान की घंटी में छात्र बिना शिक्षक के बैठते थे। छात्रों से यह सूचना मिलने के बाद राणा सर के नाम से मशहूर लाखेश्वर विश्वकर्मा ने तय किया कि जब तक स्थायी शिक्षक नहीं आते, वे खुद पढ़ाएंगे। तब से छुट्टियों को छोड़कर वे नित्य समय से स्कूल जाते हैं। न पद, न वेतन, न बंधन। सिर्फ एक लगन की गांव के बच्चे विज्ञान से घबराएं नहीं।