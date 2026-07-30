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Gridih News: जनप्रतिनिधियों से निराश व्यवसायियों ने खुद की नाली की सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: रेम्बा के व्यवसायियों ने गंदे जल की निकासी के लिए अपनी दुकानों के सामने की नालियों की सफाई की है। बरसाती जल की समस्या के चलते लोगों का धैर्य टूट चुका है और उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराजगी जताई है। उनकी उम्मीदें विधायक और सांसद के प्रति नालियों के निर्माण को लेकर अब खत्म हो चुकी हैं।

Gridih News: जनप्रतिनिधियों से निराश व्यवसायियों ने खुद की नाली की सफाई

Gridih News: रेम्बा, प्रतिनिधि। यूं तो जमुआ प्रखंड के प्रमुख व्यावसायिक मंडी रेम्बा के मुख्य मार्ग में गंदे जल की निकासी आम बात हो गई है लेकिन बरसाती जल के जमाव ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। जनप्रतिनिधियों से जब नाली निर्माण की आस टूट गई तो मजबूरन व्यवसायियों ने अपनी-अपनी दुकान के सामने की नाली की सफाई कर ली। गणेश मंडप पथ से जुड़े पीसीसी पथ पर मुख्य चौक में बरसाती जल जमा हो जाने के कारण लोगों को भारी फजीहत होती थी। पंचायत के मुखिया, जमुआ की विधायक तथा कोडरमा की सांसद से लोगों को उम्मीद थी की मुख्य मार्ग में नाली अवश्य बनेगी लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी लोगों की यह आस पूरी नहीं हो सकी।

जानकारी के मुताबिक हार्डवेयर व्यवसायी गोविन्द गुप्ता, होटल संचालक मनीष गुप्ता, किराना व्यवसायी सुरेंद्र राम, गोपाल गुप्ता, सुनील गुप्ता सहित कई लोगों ने बताया कि मुख्य मार्ग में गंदे जल की निकासी हेतु नाली अति आवश्यक है लेकिन सांसद तथा विधायक सिर्फ प्रत्याशी के तौर पर ही देखे जाते हैं। माननीय बन जाने के बाद उनका दर्शन ही दुर्लभ हो जाता है। लोगों ने बताया कि जब प्रतिनिधियों से आस टूट गई तो उन्होंने मजबूरन अपनी-अपनी दुकानों के सामने की नालियों को साफ कराने का निर्णय लिया। तीन दिनों में सफाई का कार्य किया गया। संप्रत्ति बुनियादी समस्याओं को लेकर रेम्बा बाजार वासियों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मुख्य बाजार में यदि नाली का निर्माण नहीं होता है तो वह चुनाव के दिनों में इसका जवाब देंगे।

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