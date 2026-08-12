Gridih News: हाई स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर खेत बनाने का आरोप

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी अंचल के मौजा गुनियाथर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय धरपहारी की सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। यह ज़मीन बच्चों के खेलने एवं गांव के पानी पीने के तालाब के लिए महत्वपूर्ण है।

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी अंचल के मौजा गुनियाथर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय धरपहारी की सरकारी गैरमजरूआ जमीन को गांव के ही कुछ लोगो द्वारा अतिक्रमण कर खेत बना लेने व पुराने तालाब में मिट्टी भर दिए जाने का आरोप लगाया गया है। सरकारी स्कूल की इस गैर मजरुआ किस्म की भूमि को जेसीबी मशीन से समतल कर अतिक्रमण कर लेने पर ग्रामीणों ने मंगलवार को विरोध जताया।

ग्रामीणों की शिकायत इस संबन्ध में ग्रामीण लाछो यादव, महेंद्र यादव, अशोक यादव, बैजनाथ यादव, एतवारी यादव, जेठा मुर्मू, धोधो यादव, यशोदा देवी, काजल कुमारी, बबीता देवी, दुलारी देवी, गोपाल यादव, पप्पू कुमार, बालगोविंद यादव आदि ग्रामीणों ने मंगलवार को देवरी के अंचलाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को आवेदन देकर बताया है कि मौजा गुनियाथर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय धरपहरी के पास कई एकड़ सरकारी गैरमजरूआ किस्म की भूमि खाली पड़ी है। जिसपर स्कूल तथा गांव के बच्चे वर्षों से खेलकूद करते आ रहे हैं।

भूमि का उपयोग ग्रामीणों की आवाजाही के लिए एक कच्चा रास्ता था। रास्ते के पास ही पुराना तालाब भी अवस्थित है। उक्त तालाब में ग्रामीण सालोंभर जानवर को पानी पिलाने, कपड़ा धोने व छठ का अर्घ्य देते आ रहे हैं। अब इस जमीन पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा खाली जमीन को खेत बनाकर तालाब में मिट्टी भर दी गई है। जिससे ग्रामीणों तथा स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। लोगों ने मामले की जांच कर अतिक्रमणकरियों पर कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग प्रशासन से की है।