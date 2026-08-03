Gridih News: शराब दुकान हटाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध-प्रदर्शन

Gridih News: पीरटांड़ में चिरकी सरकारी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान के कारण मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। यदि दुकान नहीं हटाई गई, तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।

Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित चिरकी में रिहायशी इलाके के बीच संचालित सरकारी शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीण गोलबंद हो गए। बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीणों ने शराब दुकान के बाहर विरोध-प्रदर्शन करते हुए इसे अविलंब अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने मोहल्ले में शराब की खरीद-बिक्री होने के कारण माहौल प्रभावित होने का आरोप लगाया है।

प्रदर्शन का कारण इस दौरान ग्रामीण घंटों सड़क पर बैठे रहे। बताया जाता है कि पीरटांड़ प्रखण्ड मुख्यालय स्थित चिरकी के घनी आबादी वाले मोहल्ले में शराब दुकान संचालित होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान पर शराब खरीदने आनेवाले लोगों के कारण मोहल्ले का माहौल प्रभावित हो रहा है, जिससे परिवारों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।

ग्रामीणों की चिंताएं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में शराब दुकान खुलने के बाद बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अभिभावक उन्हें अकेले बाहर भेजने से कतराते हैं। महिलाएं भी आने-जाने में असहज महसूस करती हैं। ग्रामीणों ने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह की दुकान का संचालन नियमों और सामाजिक वातावरण के विपरीत है। शराब दुकान संचालन से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शाम ढ़लते ही शराबियों का मोहल्ले में जमावड़ा लगा रहता है। जहां तहां लोग बैठकर शराब पीते हैं व खाली बोतल फेंक देते हैं।

ग्रामीणों की माँग मोहल्ले के बाद खेतों में भी शराब की बोतल बिखरी पड़ी है। खेतों की जुताई में भी परेशानी हो रही है। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने घंटों तक हंगामा किया व विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान ग्रामीणों ने पीरटांड़ पुलिस के समक्ष बहू बेटी की सुरक्षा की मांग दुहराई है। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द ही शराब दुकान मोहल्ले से नहीं हटाई गई तो वे आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं उत्पाद विभाग से मांग की है कि जनहित को देखते हुए रिहायशी इलाके से सरकारी शराब दुकान को तत्काल हटाकर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। ताकि मोहल्ले का वातावरण सामान्य हो सके व महिलाओं व बच्चों को राहत मिल सके। मौके पर पीरटांड़ प्रमुख सविता टुड्डू, भाजपा नेता श्याम प्रसाद, चिरकी मुखिया सोमरा हेम्ब्रम समेत भारी संख्या में महिला पुरूष उपस्थित थे।