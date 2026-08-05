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Gridih News: उपायुक्त ने लिया संज्ञान, जलीय सूर्य मंदिर के सामने सड़क की मरम्मति शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ में जलीय सूर्य मंदिर के सामने गड्ढों और टूटी सड़क की मरम्मति का काम शुरू हो गया है। घटनाएं बढ़ने के कारण भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने उपायुक्त से मरम्मति की मांग की थी। सड़क निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है ताकि कांवरियों को यात्रा में कोई कठिनाई न हो।

Gridih News: उपायुक्त ने लिया संज्ञान, जलीय सूर्य मंदिर के सामने सड़क की मरम्मति शुरू

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जलीय सूर्य मंदिर मिर्जागंज जगन्नाथडीह के सामने जानलेवा बने गड्ढे और टूटी सड़क की मरम्मति का कार्य शुरू कर दिया गया है। विदित हो कि जलीय सूर्य मंदिर के सामने बने गड्ढे से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। छोटी गाड़ियां पलट रही थी। लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। समिति के द्वारा संज्ञान में देने के बाद इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बिजय चौरसिया ने उपायुक्त को पत्र लिखकर और सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर इसकी मरम्मति की मांग की थी। हिन्दुस्तान ने इस ख़बर को प्रमुखता से स्थान दिया था। मंगलवार को सड़क निर्माण विभाग के अभियंता राहुल दुबे खुद स्थल पहुंचकर हाइवा से मेटल मिक्सर गिराया और जेसीबी लगाकर सड़क की मरम्मति कार्य की शुरुआत की।

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बताया कि अभी टेंडर का पेपर वर्क बाकी है उसके लिए सप्ताह दिन लगेगा लेकिन उपायुक्त के निर्देश पर इसे अभी दुरुस्त किया जा रहा है। बताया कि सड़क के इस भाग को पूरी तरह से पिचिंग कर के दुरुस्त कर दिया जाएगा। ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो। उपायुक्त की इस पहल की चौरसिया ने सराहना की। कहा कि कुछ पदाधिकारी वाकई संवेदनशील होते हैं। मंदिर समिति और आसपास के दुकानदार, क्षेत्र के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। गौरतलब हो कि सावन के महीने में इस रास्ते से लाखों कांवरियां देवघर में स्थित भगवान भोलेनाथ के जलार्पण के लिए सुल्तानगंज जाते हैं। यह पथ कांवड़ियों का मुख्य पथ है और यहां से गुजरने के क्रम में कांवरियों का यहां ठहराव भी होता है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना की आशंका ज्यादा थी। खासकर रात्रि में पानी भरने के कारण गड्ढा वाहन चालकों को सही से दिखता भी नहीं था और वे अचानक से दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। बहरहाल, अब सड़क दुरुस्त की जा रही है।

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